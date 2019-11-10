اخدود الحيا في سلطنة عمان
اخدود الحيا في سلطنة عمان
حياتنا

هام لكافة الطلبة .. هل ستُعطَل مدارس سلطنة عمان الإثنين بسبب “اخدود الحيا”؟؟

كتب وطن
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نفت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان ما يتداول حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيامها بتعطيل الدراسة في المدارس ليوم غد الاثنين جراء هطول الأمطار بفعل “” الذي يؤثر على السلطنة.

وجاء في بيانٍ صادرٍ عن الوزارة أنهّ في ضوء إفادة المعنيين في المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة من أن الحالة الجوية ستستقر تدريجيا وتبدأ في التلاشي، وسيتم معالجة أوضاع بعض المدارس المتأثرة وفقا لتقدير وتقييم كل مديرية تعليمية في محافظات السلطنة؛ لاتخاذ التدابير اللازمة واتخاذ القرار المناسب وفقا للأسس والمعايير المعمول بها في مثل هذه الحالات.

من جهتها، اعلنت جامعة صحار تعليق الدراسة الاثنين الموافق ١١ نوفمبر ٢٠١٩، نظرا للأحوال الجوية التي تتأثر بها بعض ولايات السلطنة نتيجة “أخدود الحيا”.

وقالت الجامعة في تغريدة على حسابها في “تويتر” إنها على ستستأنف الدراسة يوم الثلاثاء الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠١٩.

كما اعلنت كلية عمان البحرية الدولية تعليق الدراسة لجميع الطلبة يوم الاثنين على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019م، بفعل الأحوال الجوية السائدة.

وتشهد بعض ولايات محافظات السلطنة استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة وجريان لبعض الأودية والشعاب.

ونتيجةً لذلك، دعت شرطة عمان السلطانية المواطنين الى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بعبور الأودية.

كانت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة أكدت تأثر أجواء السلطنة بأخدود من يتمركز على جنوب شرق إيران اعتبارا من السبت إلى يوم الاثنين المقبل.

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