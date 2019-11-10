هام لكافة الطلبة .. هل ستُعطَل مدارس سلطنة عمان الإثنين بسبب “اخدود الحيا”؟؟

نفت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان ما يتداول حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيامها بتعطيل الدراسة في المدارس ليوم غد الاثنين جراء هطول الأمطار بفعل “اخدود الحيا” الذي يؤثر على السلطنة.

وجاء في بيانٍ صادرٍ عن الوزارة أنهّ في ضوء إفادة المعنيين في المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة من أن الحالة الجوية ستستقر تدريجيا وتبدأ في التلاشي، وسيتم معالجة أوضاع بعض المدارس المتأثرة وفقا لتقدير وتقييم كل مديرية تعليمية في محافظات السلطنة؛ لاتخاذ التدابير اللازمة واتخاذ القرار المناسب وفقا للأسس والمعايير المعمول بها في مثل هذه الحالات.

بيان بشأن الحالة الجوية pic.twitter.com/Yc7oXSl3MN — وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان (@OmanEduPortal) November 10, 2019

من جهتها، اعلنت جامعة صحار تعليق الدراسة الاثنين الموافق ١١ نوفمبر ٢٠١٩، نظرا للأحوال الجوية التي تتأثر بها بعض ولايات السلطنة نتيجة “أخدود الحيا”.

وقالت الجامعة في تغريدة على حسابها في “تويتر” إنها على ستستأنف الدراسة يوم الثلاثاء الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠١٩.

ابناؤنا وبناتنا الطلبة والطالبات:

نظرا للأحوال الجوية التي تتأثر بها بعض ولايات السلطنة، وحرصا على سلامتكم فإن إدارة الجامعة قد قررت تعليق الدراسة ليوم غد الاثنين الموافق ١١ نوفمبر، على أن تستأنف الدراسة يوم بعد غد الثلاثاء الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠١٩م.

حفظ الله الجميع#جامعة_صحار — Sohar University (@Soharuniv) November 10, 2019

Dear Students,

Due to unstable weather situation, it has been decided that tomorrow Monday 11 / 11 / 2019 will be a day off for all students. Normal classes will resume on Tuesday 12 /11 / 2019. pic.twitter.com/e3kfT0iN76 — IMCO (@IMCOofficial) November 10, 2019

كما اعلنت كلية عمان البحرية الدولية تعليق الدراسة لجميع الطلبة يوم الاثنين على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019م، بفعل الأحوال الجوية السائدة.

وتشهد بعض ولايات محافظات السلطنة استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة وجريان لبعض الأودية والشعاب.

ونتيجةً لذلك، دعت شرطة عمان السلطانية المواطنين الى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بعبور الأودية.

تشهد بعض ولايات محافظات السلطنة المختلفة في الفترة الحالية استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة وجريان لبعض الأودية والشعاب، يُرجى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بعبور الأودية. #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/hThwIOTlpZ — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 10, 2019

كانت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة أكدت تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي يتمركز على جنوب شرق إيران اعتبارا من السبت إلى يوم الاثنين المقبل.