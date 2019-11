شاهد| فنانة تُصاب بأزمة قلبية حادة بعد معرفتها بتفاصيل وفاة الفنان هيثم أحمد زكي!

View this post on Instagram

. أنا كويسة الحمد لله…بس الحقيقة إن أنا النهارده الصبح كنت حرفياً بموت…صحيت علي خبر وفاة هيثم أحمد زكي (اللي أثر فيا و وجعلي قلبي قوي من غير ماعرفه) زي غالباً مصر كلها…و أجبرت نفسي علي النوم تاني علشان مافكرش، و كانت دي النتيجة…صحيت علي وجع في صدري رهيب، وجع نحية قلبي و فضل يزيد جامد قوي و ضربات قلبي تعلي و تنزل في لحظة و قلت خلاص دي غالباً يا جلطة يا heart attack في الطريق….. . كنت لوحدي في البيت….و ركزوا معايا في "لوحدي" دي، لحسن حظي كانت صحبتي جاية تاخدني و ننزل، طلعت لي لقتني بموت حرفياً و بقول لها "خوديني المستشفي حالاً أنا بيجيلي heart attack"، روحنا علي المستشفى و دخلنا الطوارئ و بدئوا الدكاترة يعملولي رسم قلب علي ضغط و سكر و كل الكلام ده…..النتيجة "كله طبيعي" و أنا بسرخ من الوجع و ذراعي بينمل و بعيط و بفتكر كل اللي حصل لي في حياتي و بقول لهم "و النبي أنا خايفة، أنا مش عايزة أموت دلوقتي مش عايزة أسيب إبني"….. . يطلع عندي "panic attack" يعني " نوبة خوف" إدوني مهدآت لغاية ما نمت و الدكتور قال لي إنتي متوترة من حاجة و دة اللي عمل فيكي كدة، لازم تهدي و تريحي….(و طبعاً لأني من وقت تعبي بقيت بترعب و بخاف أكتر من زمان بكتير فالخوف كان الضعف)……و الحمد لله جت بسيطة و ربنا ستر عليا… بس بجد الإحساس كان مميت…… . بدأت أتخيل الغلبان ده "هيثم" اللي ممكن يكون حصل له حاجة شبه كده بس كان لوحده فمالاقاش اللي ينقظة و يوديه المستشفي و بدأت أفكر إن تاني ربنا بيحاول يوعظنا كلنا بحد محبوب من كل الناس…. . الوحدة وحشة قوي يا جماعة، كفاية نحكم علي بعض من بعيد لبعيد، كفاية بعد و جفاء، كفاية كلام علي بعض، كفاية تشكيك في بعض، كفاية تناكة و قرف، كفاية كفاية……الدنيا بتخلص في لحظة و يا رب ماتخلصش بينا واحنا لوحدنا…… . ربنا يرحمك يا هيثم و يرحمنا جميعاً!!!