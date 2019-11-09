الطفلة عائشة الهوتي
الطفلة عائشة الهوتي
حياتنا

بعد تصدّر قضيّتها حديث العُمانيين .. وزير ديوان البلاط السلطاني يتدخل لإنهاء معاناة الطفلة مُحاربة السرطان

كتب خاص "وطن"
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أصدر وزير ديوان البلاط السلطاني، توجيهاته بشأن استكمال الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات والمصابة بمرض السرطان، رحلة علاجها في الخارج.

وتصدرت قضية الطفلة “الهوتي” حديث النشطاء والمغردين العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مطالبين بتوفير علاجها.

وناشد مغرّدون عبر هاشتاغ السلطان قابوس بن سعيد بالتدخل لتوفير العلاج للطفلة.

وبحسب ما قال والدها، فإنّ المرض عاد إليها أربع مرّات، إذا بدأ في الدّم، ثم انتقل للنخاع، ثم العيون، والآن عاد إليها في النخاع الشوكي مرّة أخرى.

وكان من المفترض أن تسافر “عائشة” في شهر يوليو/تموز الماضي، إذ أنّ العلاج متوفر في وألمانيا وتكلفته عالية جداً ويقدر بنصف مليون ريال عماني، لكنّ المبلغ المطلوب غير متوفر لدى ذويها.

وكان خالد بن علي الهوتي والد “عائشة”، ناشد وزير الصحة العماني بتوفير العلاج لطفلته.

وأشار الى أنه حاول مقابلة الوزير لكنّه لم يتمكن من ذلك، بسبب “انشغال” الوزير .

وقال إنه قابل مسؤولاً في وزارة الصحة، اذ تمّ تحويل الملف الى ديوان البلاط السلطاني.

ولفت الى أن وزارة الصحة اخبرته لاحقاً بأن الموضوع لم يعد من مسؤوليتها لان المبلغ المطلوب لعلاج “عائشة” كبير جداً.

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