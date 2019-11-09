مريام فارس
مريام فارس
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صورة فاضحة مع علم لبنان.. “شاهد” مريام فارس تشحذ همم المتظاهرين وتظهر شبه عارية لدعم الثورة

كتب خاص "وطن"
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أثارت الفنانة اللبنانية مريام فارس موجة جدل واسعة، بعد صورة نشرتها وصفها ناشطون بـ”الإباحية” مع العلم اللبناني كتعبير منها على دعم الثورة.

ونشرت “مريام” صورة ارتدت فيها بنطالاً أبيض اللون، وظهر شفافًا كثيرًا، وأظهر جسدها حيث وقفت أمام ضوء الشمس الذي لفت الإنتباه للبنطال.

وشن ناشطون هجوما عنيفا على الفنانة اللبنانية واتهموها بالإساءة للعلم والثورة اللبنانية بسبب هذا الظهور الغير لائق.

ميريام كانت شاركت في التظاهرات في ، وأعلنت دعمها الكامل للإنتفاضة الشعبية التي بدأت منذ 25 يومًا.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في لبنان لليوم الرابع والعشرين من دون أن تلوح حتى الساعة أي حلول قريبة في الأفق، فيما تتفاقم الأزمة الاقتصادية وسط تحذيرات من فقدان سلع ومواد أساسية في البلاد.

ولبى اليوم دعوات للاعتصام أمام مبنى وزارة الخارجية والمغتربين وسط بيروت على اعتبار أن الوزارة ليست مَرفقا عاما لصهر الرئيس وزيرِ الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وجماعتِه، على حد تعبيرهم.

وشارك اللبنانيون من مختلف المناطق كالبقاع والبترون مسقط رأس باسيل في الاعتصام وسط انتشار كثيف لقوات الأمن، معتبرين أن الوزارة فشِلت ولم تقم بمهامِها بل عززت الفتنة الطائفية وأغلقت الباب بوجه اللبنانيين في الدول المجاورة.

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