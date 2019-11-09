حديث العُمانيين منذ أيام .. ما قصة الطفلة “عائشة الهوتي” محارِبة السرطان 4 مرّات؟

منذ أيّام لا زالت قضيّة الطفلة العُمانية عائشة الهوتي البالغة من العمر 6 سنوات والمصابة بمرض السرطان، حديث النشطاء والمغردين العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وبحسب ما قال والدها، فإنّ المرض عاد إليها أربع مرّات، إذا بدأ في الدّم، ثم انتقل للنخاع، ثم العيون، والآن عاد إليها في النخاع الشوكي مرّة أخرى.

وكان من المفترض أن تسافر “عائشة” في شهر يوليو/تموز الماضي، إذ أنّ العلاج متوفر في أمريكا وألمانيا وتكلفته عالية جداً ويقدر بنصف مليون ريال عماني، لكنّ المبلغ المطلوب غير متوفر لدى ذويها.

وناشد مغرّدون عبر هاشتاغ #عايشه_من_حقها_تعالج السلطان قابوس بن سعيد بالتدخل لتوفير العلاج اللازم للطفلة .

سيدي المبجّل صاحب الجلالة، إبنتك الطاهرة،لن ينفعها في عُمان إلاك، فلن ينفعها الوزير ولا رجل الأعمال، أدعو الله أن تصل كلماتي لجلالتكم والكل يعلم ما الذي سيحدث بعدها، حفظكم الله وبارك في عمر جلالتكم . pic.twitter.com/jR8jktJExl — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) November 9, 2019

مولاي هذي هيه ابنتك عائشه وابنت الشعب ..وكما عرفناك يدك البيضاء رحيم بكل شعبك و بالأطفال..نتلمس منكم الكرم والعلاج لها..حفظكم الله مولاي وأمنا عليكم بالصحة والعافية.#عائشه_من_حقها_تعالج pic.twitter.com/AcWX9Q4yDU — sultan al_badri (@s_u_l111) November 9, 2019

#عايشه_من_حقها_تعالج

سيدي المبجّل صاحب الجلالة، إبنتك الطاهرة،لن ينفعها في عُمان إلاك، فلن ينفعها الوزير ولا رجل الأعمال، أدعو الله أن تصل كلماتي لجلالتكم والكل يعلم ما الذي سيحدث بعدها، حفظكم الله وبارك في عمر جلالتكم@AAlhooti2 pic.twitter.com/3O1iMArUG3 — Alia ALHOOTI (@alhooti_99) November 9, 2019

كما دعا آخرون، رجال الأعمال وغيرهم من المقتدرين مادياً لأخذ زمام المبادرة ومساعدة الطفلة عائشة وإعادة الإبتسامة لها ولذويها.

بين إقرار الأطباء بعدم توفر علاج لها في السلطنة وتكلفة العلاج التي تصل إلى نصف مليون ريال عماني في الخارج..



نحن أمام اختبار ومسؤولية كمجتمع ومؤسسات لنكون بجانبها.



أتمنى أن يعي الجميع أنه:



"لا تكلفة مادية تضاهي حياة إنسان"#عايشه_من_حقها_تعالج@OmaniMOH pic.twitter.com/vDpAF4WhNq — عبدالله السعيدي (@N25Abdullah25) November 8, 2019

أنا متاكد بان تغريدتي هذه ستصل لأحد رجال الأعمال ممن يمتلك القدرة المادية لعلاج #عائشه_الهوتي أدعوا المغردين الكرام للمشاركة في نشر هذه التغريدة لتصل للشخص المطلوب،عُمان وأهلها فيهم الخير والبركة وما يرضى العماني الأصيل يشوف بنت بلاده تعاني،رسالة وأتمنى توصل#عائشه_من_حقها_تعالج pic.twitter.com/2Pw5MNL5ej — أمجد الراشدي🌟 (@amj000d) November 8, 2019

شكراً لكل من تفاعل مع التغريدة



وأقترح عمل "منشن" للشركات التي يمكن أن تساهم مادياً في علاجها.



والجهات التي يُمكن أن تنظم أو تسهل عملية التبرع



عِلماً أن فتح حسابات للتبرعات يحتاج إلى موافقات من الجهات المعنية.#عائشه_من_حقها_تعالج — عبدالله السعيدي (@N25Abdullah25) November 8, 2019

في حين دعا مغرّدون آخرون لفتح حساب بنكي تابع للجهات الرسمية المخولة لجمع التبرعات للطفلة عائشة.

اقترح فتح حساب بنكي رسمي تابع للجهات الرسمية المخوله لجمع التبرعات وستجدون ان هناك الكثيرون من اهل الخير المستعدون لتقديم ما بإستطاعتهم تقديمه لعلاجها، البسطاء من للمواطنين هم اول مم سيتبرعون ومن المؤسف ان لاترى المبادرات من المؤسسات والأفراد المقتدرين #عائشه_من_حقها_تعالج — 🇴🇲أحـــــــــــــمد آل بني عمر (@A7med_k_22) November 9, 2019

#عايشه_من_حقها_تعالج

يقال أن علاج عائشة يصل إلى ٥٠٠ ألف ريال عماني

ولو دفع ١٠٠ تاجر عماني مبلغ ٥٠٠٠ آلاف ريال لغطت تكاليف علاجها

بدون أن نتحدث عن التجار المعروفين

يتبرع أحد فيكم ويطلق حملة لجمع التبرعات

بدل مضيعة الوقت بالتغريد — أبو مستهيل (@abu_musthil) November 8, 2019

وناشد خالد بن علي الهوتي والد “عائشة”، وزير الصحة العماني بتوفير العلاج لطفلته.



وأشار الى أنه حاول مقابلة الوزير لكنّه لم يتمكن من ذلك، بسبب “انشغال” الوزير .



وقال إنه قابل مسؤولاً في وزارة الصحة، اذ تمّ تحويل الملف الى ديوان البلاط السلطاني.



ولفت الى أن وزارة الصحة اخبرته لاحقاً بأن الموضوع لم يعد من مسؤوليتها لان المبلغ المطلوب لعلاج “عائشة” كبير جداً.