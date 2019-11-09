الطفلة العمانية عائشة الهوتي المريضة بالسرطان
الطفلة العمانية عائشة الهوتي المريضة بالسرطان
الهدهد

حديث العُمانيين منذ أيام .. ما قصة الطفلة “عائشة الهوتي” محارِبة السرطان 4 مرّات؟

كتب خاص "وطن"
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منذ أيّام لا زالت قضيّة الطفلة العُمانية البالغة من العمر 6 سنوات والمصابة بمرض ، حديث النشطاء والمغردين العمانيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وبحسب ما قال والدها، فإنّ المرض عاد إليها أربع مرّات، إذا بدأ في الدّم، ثم انتقل للنخاع، ثم العيون، والآن عاد إليها في النخاع الشوكي مرّة أخرى.

وكان من المفترض أن تسافر “عائشة” في شهر يوليو/تموز الماضي، إذ أنّ العلاج متوفر في أمريكا وألمانيا وتكلفته عالية جداً ويقدر بنصف مليون ريال عماني، لكنّ المبلغ المطلوب غير متوفر لدى ذويها.

وناشد مغرّدون عبر هاشتاغ #عايشه_من_حقها_تعالج السلطان قابوس بن سعيد بالتدخل لتوفير العلاج اللازم للطفلة .

كما دعا آخرون، رجال الأعمال وغيرهم من المقتدرين مادياً لأخذ زمام المبادرة ومساعدة الطفلة عائشة وإعادة الإبتسامة لها ولذويها.

في حين دعا مغرّدون آخرون لفتح حساب بنكي تابع للجهات الرسمية المخولة لجمع التبرعات للطفلة عائشة.

وناشد خالد بن علي الهوتي والد “عائشة”، وزير الصحة العماني بتوفير العلاج لطفلته.

وأشار الى أنه حاول مقابلة الوزير لكنّه لم يتمكن من ذلك، بسبب “انشغال” الوزير .

وقال إنه قابل مسؤولاً في وزارة الصحة، اذ تمّ تحويل الملف الى ديوان البلاط السلطاني.

ولفت الى أن وزارة الصحة اخبرته لاحقاً بأن الموضوع لم يعد من مسؤوليتها لان المبلغ المطلوب لعلاج “عائشة” كبير جداً.

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