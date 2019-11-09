شاهد| السعودية الجديدة .. فيديو جريء لناشطة سعودية وزوجها على السرير يثير ضجة واسعة!

نشرت الناشطة السعودية فوز العتيبي فيديو لها وزوجها على السرير أثار ضجةً واسعةً.

ووصفه نشطاء سعوديين الفيديو بـ”الجرئ والمخل”.

وأمام الهجمة التي تعرّضت لها فوز العتيبي، خرجت للرد على منتقديها.

واعتبرت أن الرجال يعانون من عقد النقص مستعينة في هجومها بأحد الشعراء الذي يهاجم الرجال.

ونشرت تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، تضمنت مقطع فيديو للشاعر وهو يتحدث عن رجولية الرجل العربي مشيرًا إلى أن الرجل العربي يعتبر رجولته مرتبطًة بـ”شنبه وعصايته وأن يخاف منه الناس”، وأوضح أن هذه عُقد تاريخية مرسخة في عقول الرجل.

وعلقت فوز العتيبي في تغريدتها على مقطع الفيديو فقالت: “الناس المعقدة اللي لما شافت واحد يشيل زوجته فسرته على أنه خدش للرجولة ترى هو شيء حلو بس عقدة النقص تخليك مسكين تتوجس وتحس بالعار”.

وتابعت :” ياخي اللي مثلكم لو بس خويه شاف وجه زوجتك حس بالعار كيف لو شافه وهي يشيلها دُزوا امها انتم ورجولتك ام ريالين قرفتونا”.