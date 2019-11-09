لن تعرفوها.. “شاهد” صورة صادمة لـ إنجي خوري قبل عمليات التجميل وهذا اسمها الحقيقي!

استمرارا للصراع حامي الوطيس الدائر بينهما، فاجأت الفنانة اللبنانية قمر عدوتها الأولى السورية إنجي خوري التي طردت من لبنان بسببها بنشر صورة صادمة للأخيرة قبل عمليات التجميل بهدف إحراجها أمام جمهورها.

ونشرت “قمر” عبر حساباتها على مواقع التواصل، صورة لإنجي خوري، قبل خضوعها لعمليات التجميل.

كما كشفت عن اسمها الحقيقي وقالت إنها تدعى ” نجوى خليق الله” قبل أن تغير اسمها لإنجي خوري.

وبدت خوري في الصورة بشكلٍ مغايرٍ وملامح مختلفة تماماً عن الآن وكأنها أجرت جراحة تجميلية فقط لتتشبه بالفنانة اللبنانية.

وكانت قمر قد دخلت في مشاكل كبيرة مع الفنانة السورية إنجي خوري ويقال إنها هي من تسببت في طردها من لبنان.

وقبل أيام نشرت إنجي عدة فيديوهات توجه فيها شتائم لقمر، كما عتبت على آدم، وقالت انها تعرف عائلته وتحترمها، حتى انها كشفت ان آدم طلب يدها من أمها في السابق، الا انها رفضته لأنها كانت صغيرة ورأت انه أكبر منها سناً بكثير.

وتوقعت الفنانة السورية التي غادرت لبنان إلى الإمارات عقب مشكلتها مع قمر أن تكون نهايتها كنهاية ملكة جمال العراق تارة فارس التي قتلت بثلاث طلقات أنهت حياتها أثناء تواجدها بسيارتها في العاصمة العراقية بغداد العام الماضي، وكتبت أنجي :«أشعر أن نهايتي مثل تارة فارس».

وانتشرت فيديوهات لـ“خوري“ على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تعمّدت خلال أحدها إظهار جزء كبير من صدرها لإثارة المتابعين.

ويأتي هذا بخلاف واقعة التحرش بها في تظاهرات لبنان، والتي أغرقت صفحات السوشيال ميديا وفجرت موجة جدل واسعة.