مشاعل الشحي
مشاعل الشحي
Imageحياتنا

تخلت عن العباءة بعد أن خلعت الحجاب.. الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي تثير جدلاً واسعاً بعدما تطاير فستانها الأبيض!

كتب وطن
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أثارت الفنانة الاماراتية ، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة على حسابها عبر تطبيق “انستغرام”، جديدة لها فجرت موجة غضب واسعة.

وظهرت مشاعل الشحي في الصورة وهي تقف إلى جانب زوجها الفنان أحمد خميس فيما يمسك بيدها وهي تقوم بالدوران ما أدى إلى تطاير أطراف الفستان الأبيض الذي ارتدته بدلاً من العباءة، واضافت إليه سروالاً أسود ضيقاً وحذاءً رياضياً.

كذلك اعتمدت الفنانة مشاعل الشحي تسريحة شعر جديدة، حيث حققت الصورة أكثر من 16 ألف إعجاب وتعليقاً عليها كتبت: “لمسة يدك بمثابة امتلاك العالم”.

ويأتي هذا بعد الجدل الذي أثارته مؤخراً بسبب ظهورها مرات عدة من دون غطاء الرأس. وقد أوضحت الأمر بعد ذلك وأشارت في فيديوهات عدة إلى أنها لم تكن محجبة.

ويذكر أن مشاعل الشحي أشعلت المواقع في وقت سابق بعدما نشرت على الحساب نفسه فيديو استعرضت من خلاله سيارتها الجديدة الصغيرة وغريبة الشكل وحققت أكثر من 234 ألف مشاهدة. وعلقت: “شو رأيكم بسيارتي الجديدة؟”.

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