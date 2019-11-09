الأرصاد والشرطة في سلطنة عمان يحذّران من هذه الأمور خلال الساعات القادمة مع بداية تأثير “اخدود الحيا”

أهابت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان بجميع المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة نظراً لغزارة الامطار الردعية المحتمل استمرار هطولها في شمال الباطنة.

وقالت ان الامطار ستكون مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط حبات البرد مع نزول بعض الاودية وانخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع في موج البحر.

ونصحت الهيئة عدم عبور الأودية وتجنب الاماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

تنبيه بغزارة الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة ⚠️ pic.twitter.com/CTQbZQuQJT — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) November 9, 2019

يأتي ذلك بعدما أكدت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي يتمركز على جنوب شرق إيران اعتبارا من اليوم السبت إلى يوم الاثنين المقبل.

تقرير (2) : تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي خلال الفترة من 9 – 11 نوفمبر 2019



weather report (2) from 9 -11 November 2019 pic.twitter.com/HFVKRNhVCt — الهيئة العامة للطّيران المدني (@PACAOMAN) November 9, 2019

من جهتها، أهابت شرطة عمان السلطانية بجميع المواطنين والمقيمين باتخاذ تدابير السلامة أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها والإبتعاد عن البرك والتجمعات المائية وأعمدة الكهرباء.

كما أهابت بالصيادين عدم ارتياد البحر في حال ارتفاع الموج.

تشير خرائط الطقس والتنبؤات العددية العمانية إلى تأثر أجواء السلطنة بأخدود منخفض جوي تبدأ تأثيراته من اليوم السبت على بعض محافظات السلطنة الشمالية وتمتد إلى باقي المحافظات خلال يوم الأحد مع احتمال هطول امطار غزيرة على سلستي جبال الحجر الشرقي والغربي ابتداءً من يوم غدٍ الأحد. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 9, 2019

وتُهيب #شرطة_عمان_السلطانية بجميع المواطنين والمقيمين باتخاذ تدابير السلامة أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها والإبتعاد عن البرك والتجمعات المائية وأعمدة الكهرباء، كما تُهيب بالصيادين عدم ارتياد البحر في حال ارتفاع الموج، وترجو السلامة للجميع. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 9, 2019

وأُطلق على الحالة الجوية التي بدأت بالتأثير على أجواء السلطنة “أخدود الحيا”، حيث نشر مغرّدون مشاهد من بداية تأثير الأخدود على بعض المناطق.

مقطع متداول للأمطار الغزيرة على الخط الساحلي بولاية #شناص pic.twitter.com/WIRogu6Oyy — خالد الجهوري⁦🇴🇲⁩ (@k_k_Aljahwari) November 9, 2019

رياح قوية تشهدها ولاية لوى ، المشهد الذي تشاهدونه مأخوذ من ميناء صحار الصناعي



#اخدود_الحيا pic.twitter.com/13KLTs1SNZ — عُمان الحدث (@oman_event) November 9, 2019

ما شاء الله، أمطار رعدية غزيرة على شناص حاليًا مصحوبة بالصواعق وامتدت وفق الأنباء والرادار إلى لوى وتقترب من صحار

اللهم زد وبارك

المقطع منقول#اخدود_الحيا pic.twitter.com/iAkgqE0SIe — حارث السيفي (@_harith_hhhs) November 9, 2019

أمطار غزيرة على شناص ولله الحمد #اخدود_الحيا منقول pic.twitter.com/fDz1lBJRzc — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher88) November 9, 2019

عاصفة رعدية تتقدم نحو ولاية صحار.. مصحوبة برياح هابطة وغبار تسبق الأمطار الغزيرة.. #اخدود_الحيا عرفتوه دردميس 😆 والمزيد قادم بإذن الله 😍 pic.twitter.com/vlofJ3DDIb — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher88) November 9, 2019