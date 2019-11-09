رسميا.. ابن سلمان يدخل “الموسيقى والرقص” ضمن مناهج التعليم بالسعودية لأن “التعليم في الصغر كالنقش على الحجر”

في خطوة أثارت موجة غضب واسعة في المملكة العربية السعودية، أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أنه سيتم إدراج الموسيقى والمسرح والفنون في مناهج التعليم بالسعودية.

“بن فرحان” قال في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر ورصدتها (وطن) وأرفق بها صورة من اجتماعه مع وزير الثقافة:”الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا.. والقادم أجمل”.

الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا.

والقادم أجمل. https://t.co/SHudLIFydu — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) November 7, 2019

جاء ذلك خلال اجتماع الأمير بدر بوزير التعليم حمد آل الشيخ، في مقر وزارة الثقافة في الدرعية.

وقوبلت تغريدة الأمير بدر بردود فعل غاضبة، حيث كتب أحد المغردين سؤالا محرجا للوزير: ” فيه تساؤل كيف الطالب يدرس موسيقى وفي حصة الدين يتعلم أن الموسيقى حرام ما فيه ازدواجيه هنا تشوفونها سوف تواجه الطالب”

فيه تساؤل

كيف الطالب يدرس موسيقى وفي حصة الدين يتعلم أن الموسيقى حرام

ما فيه ازدواجيه هنا تشوفونها سوف تواجه الطالب — فهد السويلم (@zooorba38) November 7, 2019

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وعلق آخر:”وهل رأيت موسيقيا اصلح الناس،وهل رأيت مغنيا قاد الناس الى الخير،بل جل الوقائع وحال اهل الموسيقى والغناء حال بيئسة”

وهل رأيت موسيقيا اصلح الناس،وهل رأيت مغنيا قاد الناس الى الخير،بل جل الوقائع وحال اهل الموسيقى والغناء حال بيئسة(فقر وخواء وأمراض نفسية ونهايات مؤلمة)وكذا اهل الفن قاطبة، في غيهم سادرون،اسمعت بموزارت او فإن جوخ وغيرهم سابقا ولاحقا،غذاء الروح(القرآن) هو الأصلح لها. — م ع ن البكري (@man_albakri) November 8, 2019

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.