صدمة وحُزن في سلطنة عمان .. والد نجم المنتخب يموت وهو يودّع شقيقه في مغتسل الموتى!
عمّت حالة من الحزن بين العُمانيين بعد وفاة عمّ ووالد لاعب المنتخب العماني الأول عبدالعزيز المقبالي في نفس اليوم.
وذكر مغرّدون عُمانيون أنّ عمّ اللاعب عبدالعزيز المقبالي توفي ظهر الخميس، ودخل شقيقه -والد اللاعب- لرؤيته في المغسل، وسقط مغشياً عليها ومفارقاً للحياة، حيث فقد اللاعب “عبدالعزيز” عمه ووالده في ساعتين.
وعبّر العمانيون عن حُزنهم وصدمتهم من وفاة والد عم اللاعب “المقبالي”، مُعلنين مساندتهم الكاملة له في هذا المُصاب، داعينَ الله للشقيقين المتوفيين بالرحمة، وللاعب وذويه الصبر.
وتقدّم الاتحاد العماني لكرة القدم بالتعزية والمواساة إلى اللاعب عبدالعزيز المقبالي نجم “الأحمر” وشقيقه مبارك في وفاة والدهما وعمهما.