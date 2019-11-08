صدمة وحُزن في سلطنة عمان .. والد نجم المنتخب يموت وهو يودّع شقيقه في مغتسل الموتى!

عمّت حالة من الحزن بين العُمانيين بعد وفاة عمّ ووالد لاعب المنتخب العماني الأول عبدالعزيز المقبالي في نفس اليوم.

وذكر مغرّدون عُمانيون أنّ عمّ اللاعب عبدالعزيز المقبالي توفي ظهر الخميس، ودخل شقيقه -والد اللاعب- لرؤيته في المغسل، وسقط مغشياً عليها ومفارقاً للحياة، حيث فقد اللاعب “عبدالعزيز” عمه ووالده في ساعتين.

ادعولهم بالرحمه الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنه



والد لاعب المنتخب العماني عبدالعزيز المقبالي

وعمه في نفس اليوم 💔💔



والله يصبركم على فراق الاحبه 🤲🏻امين يارب pic.twitter.com/vJJNXb9sPg — الوفاء 🇴🇲🇦🇪 (@aaabbb656544) November 7, 2019

وعبّر العمانيون عن حُزنهم وصدمتهم من وفاة والد عم اللاعب “المقبالي”، مُعلنين مساندتهم الكاملة له في هذا المُصاب، داعينَ الله للشقيقين المتوفيين بالرحمة، وللاعب وذويه الصبر.

خالص العزاء والمواساة لنجم منتخبنا الوطني الأول الكابتن/ عبدالعزيز المقبالي في وفاة والده وعمه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته.



إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/bnxOHOegSW — أحمد الكعبي (@AhmedAlkaabi_) November 8, 2019

إنا لله وإنا إليه راجعون



انتقل إلى رحمة الله والد وعم لاعب منتخب #عمان عبدالعزيز المقبالي وأخوه مبارك المقبالي ،،



عظم الله أجرهم وأحسن الله عزاهم

والله يرحمهم ويغفرلهم ويجعل مثواهم الجنة

والله يجبر مصابكم ويلهمكم الصبر والسلوان..



لا حول ولا قوة إلا بالله العالي العظيم. — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 7, 2019

الله يرحم المتوفين و يصبر العائلة الكريمة ويجعلها اخر الاحزان ان شاء الله #عبدالعزيز_المقبالي #صحار 💚 — نعيمة محمد المقبالي (@NaeemaAlmaqbali) November 8, 2019

"إن لله وإن إليه راجعون"

"البقاء لله"



لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى

بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره

انتقل الى رحمة الله حسن مبارك المقبالي عم لاعب المنتخب عبدالعزيز المقبالي وحميد مبارك وألد اللاعب عبدالعزيز المقبالي #صحار pic.twitter.com/UydPxY2cvZ — الظاهري (@AlDhahri5333) November 7, 2019

انتقلا إلى رحمة الله عم لاعب منتخبنا الوطني عبدالعزيز المقبالي ومن ثم والده أثر سكتة قلبية اثناء الصلاة على المغفور الاول رحمهم الله برحمته الواسعه واسكنهم فسيح جناته والهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون أحر التعازي للاعب عبدالعزيز وإخوانه



#مجلس_الدوله pic.twitter.com/EfgGMJYbvb — أخبار ومعلومات عُمان (@OmanNews8992) November 7, 2019

انتقل إلى رحمة الله



عم لاعب منتخبنا الوطني عبدالعزيز المقبالي

ومن ثم والد عبدالعزيز أثر سكتة قلبية اثناء الصلاة على المغفور له الاول



رحمهم الله برحمته الواسعه واسكنهم فسيح جناته والهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون أحر التعازي للاعب عبدالعزيز وإخوانه — ‏~•^• اٌٍلٌٰمـٍٍِِعٌْشًٍريٌٍَٓ•^•~ (@LPn5y) November 7, 2019

وتقدّم الاتحاد العماني لكرة القدم بالتعزية والمواساة إلى اللاعب عبدالعزيز المقبالي نجم “الأحمر” وشقيقه مبارك في وفاة والدهما وعمهما.