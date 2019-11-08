“سفارة المنشار” تلاحق لاجئة سعودية في اليونان .. استمعوا لآخر مكالمة وردت إليها

حذّرت اللاجئة السعودية في اليونان غادة الفضل التي هربت اليها بعد تأزم وضعها في السعودية هي وأسرتها، من اختفائها، بعد ورود مكالمات هاتفية إليها من السفارة السعودية في أثينا .

وقالت في تغريدةٍ بــ”تويتر” إنه في حال اختفائها فإنها تتهم السفارة السعودية في اليونان بالوقوف وراء ذلك.

وكشفت عن انها تتلقى مكالمات من السفارة السعودية بأثينا، ينتحل المتحدثون فيها اسم منظمة او مسؤولة لزيارتها في المنزل.

وقالت: “انا اشك بالصوت مباشرة اتصل بالمنظمة المسؤولة عني يتخذوا الإجراءات اللازمة .انا مهدده في اي وقت من هذا النظام الظالم”.

خبرعاجل 🔴

اذا اختفيت راح يكون اختفائي من السفارة السعودية في اليونان

تجيني مكالمات من السفارة السعودية باثنا

وينتحلون إسم منظمة او مسؤولة

لزيارتي في المنزل وانا اشك بالصوت مباشرة اتصل بالمنظمة المسؤولة عني يتخذو الأجرائات الازمة

انا مهدده في اي وقت من هذا النظام الظالم — ghَِadaalfadl🇸🇦َُْ (@gha024390) November 8, 2019

ونشرت اللاجئة السعودية في اليونان غادة الفضل تسجيلاً لإحدى تلك المكالمات التي وردت إليها .

هذه المكالمة التي اجريت اليوم الساعه العاشرة والنصف صباحا pic.twitter.com/5zIp1INjUb — ghَِadaalfadl🇸🇦َُْ (@gha024390) November 8, 2019

كما نشرت “غادة” رسالةً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أثينا، يخبرونها أنهم لا يستطيعون فعل أي شي، ولكن يريدون أن تضعهم في ما يحدث معها اولا باول.

وصلتني الان هذه الرسالة من المفاوضية

انهم لايستطيعون فعل اي شيئ ولكن يريدون جميع الاخبار اول باول دون حلول pic.twitter.com/n9WxrzpGKe — ghَِadaalfadl🇸🇦َُْ (@gha024390) November 8, 2019

وذكرت أنها طولبت بنشر اعتذار لمتابعيها تزعم فيه سيطرة المعارضة النسوية على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى ان السفارة السعودية في أثينا اشترطت عليها عدداً من الشروط لحل قضيتها.

وطلبت السفارة السعودية من غادة الفضل، التوقف عن الكتابة في “تويتر” واتهام المعارضة النسوية باختراق حساباتها، إضافةً إلى كتابة خطاب اعتذار لحكومة بلادها وطلب العفو عنها.

وتؤكد غادة الفضل أن قضيتها انسانية وليست سياسية، وتنفي وجود أي ارتباط بينها وبين المعارضة السعودية.