أمير الكويت يقرر إعادة الجنسية لأبناء نبيل العوضي
أمير الكويت يقرر إعادة الجنسية لأبناء نبيل العوضي
الهدهد

قرار من أمير الكويت بخصوص أبناء الداعية نبيل العوضي .. ما هو؟

كتب وطن
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كشفت وسائل إعلام كويتية، عن مرسوم أميري وقرار وزاري بمنح لـ 49 شخصًا وإعادتها إلى 5 أشخاص آخرين، بينهم أبناء الداعية الذي أعيدت إليه جنسيته قبل عام.

وتضمن المرسوم والقرار الوزاري الموثقان بتاريخ الـ 10 من الشهر الجاري، أي يوم الأحد المقبل، بإعادة الجنسية إلى خمسة أشخاص، ومنحها لـ 49 شخصًا بينهم (علي وعمر نبيل العوضي).

ويعتبر ملف الجنسيات في من أبرز الملفات، إذ سبق أن سحبت الجنسيات من عدد من مواطنيها لأسباب مختلفة، أعيد لاحقًا بعضها ومنهم الداعية نبيل العوضي، والإعلامي سعد العجمي الذي أعيدت إليه جنسيته في شهر مارس الماضي.

وتستند الحكومة الكويتية في قرارات إسقاط الجنسية إلى قانون كويتي يتيح إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا أمنيًا للبلاد، أو ممن حصل على الجنسية بطريقة التزوير.

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