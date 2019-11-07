بعد الفيديو الفضيحة.. هذا هو مصير “مركز التجميل” الذي يجري عمليات “نفخ شفاه” للرجال في الإمارات

سارعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، إلى اتخاذ اجراءات قانونية تجاه مركز التجميل، صاحب الفيديو الإعلاني الذي تسبب في احراج عيال زايد أثار الرأي العام، أخيراً، وأكدت أنها تنفذ حملات تفتيشية لمراقبة الإعلانات الصحية على مستوى الدولة على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة الاماراتية، أنها تتعامل مع الإعلانات الصحية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007، بشأن نظام الإعلانات الصحية، الذي يلزم كل جهة ترغب في الإعلان عن أي خدمة صحية تقدمها داخل الدولة، بضرورة الحصول على موافقة الوزارة، كشرط أساسي لبث الإعلان إلى الجمهور.

وأكدت الوزارة وجود مفتشين يعملون على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية، مهمتهم التدقيق ومراقبة الإعلانات، واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي مخالفة.

وأثار مقطع فيديو إعلاني يروج لإجراء عمليات التجميل بين الرجال، استياءً كبيراً بين رواد مواقع وسائل الاجتماعي، الذين انتقدوا مروجي مثل هذه الإعلانات، لاسيما أن الإعلان أظهر صبياً بطريقة غير لائقة داخل مركز تجميل، بما يخالف قيم وتقاليد المجتمع الإماراتي.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع مشهد دعائي لشاب إماراتي، يزور عيادة التجميل ويقوم بعملية تكبير الشفاه في مشهد غير مألوف فجر موجة غضب واسعة بين النشطاء.

عملية نفخ الشفايف في الإمارات للرجال دعايه قمت المصخره pic.twitter.com/qsXv18J8Ge — 🇰🇼وليد السهلي 🇰🇼 (@waleed12615) November 4, 2019

وفي الوقت الذي اعتذرت فيه الطبيبة المسؤولة عن الإعلان، أكد مغردون أن الاعتذار في مثل هذه المخالفات غير كافٍ، مؤكدين على ضرورة المحاسبة القانونية بتهمة الإساءة لعادات وتقاليد المجتمع.

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وسبق أن ذكر تقرير صدر عن “الأكاديمية الأمريكية لتجميل الوجه والجراحة الترميمية” أنّ السكان الذكور في دولة الإمارات العربية المتحدة باتوا يلجؤون أيضاً إلى العمليات التجميلية بهدف تحسين مظهرهم.

ووجدت “جمعية الإمارات الطبية” أن 47% من إجمالي عدد الأشخاص الذين خضعوا لعمليات تجميل خلال العام الماضي كانوا رجالاً وأنفقوا جميعاً ما يقارب 300 مليون درهماً إماراتياً على عمليات التجميل المختلفة، ومن بينها شفط الدهون وتجميل الأنف وعمليات شد الوجه.

وحول واقع إقبال الرجال على عمليات التجميل في الإمارات يقول نشطاء إن إقبال الشباب على عمليات التجميل أصبحت ظاهرة في المجتمع وخاصة من قبل المشاهير والإعلاميين ومن أكثر العمليات التي يقبلون عليها الوجه والأنف والشعر.