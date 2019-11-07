“لا لا يمكن كده وكفاية كده”.. السيسي يفجر مفاجأة: لم أكن أنوي الترشح للرئاسة هذا ما طلبته من عدلي منصور

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه لم يكن ينوي الترشح للرئاسة، مضيفا أنه طلب من عدلي منصور التقدم للمنصب، غير أن الأخير رفض.

وقال السيسي في حديث نقله موقع “الأهرام”، إنه حاول لعدة أشهر إقناع الرئيس المؤقت وقتها عدلي منصور، بالترشح، وتابع: “قلت له من فضلك اتخذ هذا القرار وأنا سأقف معك في موقعي”، إلا أنه رفض وقال لي: ” لا لا يمكن كده وكفاية كده، وكده تمام”.

وأضاف خلال فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى مولد النبوي الشريف: “الكل زاهد في منصب الرئاسة، لكن الهدف هو مصر وبناء الدولة والدفاع عنها”.

وأضاف السيسي أن الأمانة تحتم ألا ندخر جهدًا للإحاطة بأسباب التقدم والعلو وتجنب أسباب الفشل والانهيار.

وواصل:”لا نلتفت إلى محاولات التعطيل والإعاقة التى يقوم بها أعدائنا وردنا عليها بالمزيد من العمل والكثير من الجهد والنظر إلى الامام بأمل وثقة موقنين بوعد الله بأن ما ينفع الناس يمكث فى الأرض، وأثق تمامًا فى نصر الله القريب لمصر وشعبها، وفى تحقيق آمالنا فى بناء وطن حديث متقدم ينعم فيها الشعب بحياة كريمة وأمنة”.

وأوضح أن التطرف والإرهاب والتشكيك والافتراء على الحق والتخريب المادى والمعنوى لن يثنى الشعب والإرادة الحديدية عن المضى فى طريقه نحو المستقبل الأفضل.