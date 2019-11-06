هذا ما قاله حمد بن جاسم عن خطاب أمير قطر ووضع اللمسات الأخيرة لانتخابات مجلس الشورى

علق حمد بن جاسم بن جبر، رئيس وزراء قطر الأسبق، على خطاب الأمير تميم بن حمد أمام مجلس الشورى، واصفاً إياه بالخطاب “الشامل والعميق” بمعانيه الداخلية والخارجية.

وقال بن جاسم في تغريدة رصدتها “وطن”، إن خطاب الأمير تميم خطاباً شاملا ً وعميقاً بمعانيه الداخلية والخارجية.. وفي الشأن الداخلي كان إعلان تشكيل لجنة لوضع اللمسات الأخيرة لانتخابات مجلس الشورى هي بمثابة العهد الذي تم بين الشعب بالتراضي حينما صوّت للدستور .

كان اليوم خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خطابًا شاملا ً وعميقاً بمعانيه الداخلية والخارجية وفي الشأن الداخلي كان إعلان تشكيل لجنة لوضع اللمسات الأخيرة لانتخابات مجلس الشورى هي بمثابة العهد الذي تم بين الشعب بالتراضي حينما صوّت للدستور . — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 5, 2019

وأضاف ” كثير ممّن أعرفهم من القطريين ليسوا بمهتمين ولكنني أعتقد أن وجود مجلس شورى منتخب هو صمام أمان مكمل للسلطات التنفيذية و القضائية “.

كثير ممّن أعرفهم من القطريين ليسوا بمهتمين ولكنني أعتقد أن وجود مجلس شورى منتخب هو صمام أمان مكمل للسلطات التنفيذية و القضائية — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 5, 2019

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، قد اتخذ خطوة نحو تنظيم انتخابات مجلس الشورى، بعد إرجائها مرارا على مدى السنوات الـ 15 الأخيرة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن الأمير تميم أصدر أمرا بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وبعضوية عدد من الوزراء والمختصين.

وفي خطابه أمام مجلس الشورى أمس الثلاثاء، قال أمير قطر إن عجز ميزانية بلاده في 2018 تحول إلى فائض خلال العام الجاري.

وقال الشيخ تميم، إن بلاده سعت خلال العام الجاري، إلى إعادة التوازن، عبر خفض النفقات الجارية دون التأثير على مشاريع الدولة والتنويع الاقتصادي.

وزاد: “فيما يتعلق بالغاز، فإننا على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة كمية ونوعية في إنتاج الغاز المسال، عبر تنفيذ المشاريع الهادفة إلى زيادة الإنتاج”.

وتابع: “تمكنا من استرجاع احتياطات الدولة، لتكون أعلى مما كانت عليه قبل الحصار؛ كما حافظ الريال على استقراره وقيمته رغم محاولات متعددة وممنهجة لانهياره”.

ونمت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي حتى سبتمبر/أيلول 2019 بنسبة 16.5 بالمئة على أساس سنوي، إلى 197.072 مليار ريال (54.3 مليار دولار).

كانت أصول قطر الاحتياطية بلغت في مايو/أيار 2017، أي قبل الحصار بأيام، نحو 47 مليار دولار، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.