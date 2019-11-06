“شاهد” لحظة القبض على منفذ عملية الطعن الدامية في “جرش”.. ليس أردنيا وهذه هويته

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صورا لشاب وقع في يد قوات الأمن، قالوا إنه منفذ عملية الطعن ضد عدداً من السياح ودليلاً سياحياً وضابط صف في الأمن العام في جرش.
متدالوا الصورة قالوا إن المشتبه به “داعشي” ليس أردني الجنسية لكنه فلسطيني واسمه “مصطفى محمد ابو رويس” ، قدم إلى الأردن بتاريخ: ٢٠١٩/١١/٤م، عن طريق جسر الملك حسين.
وأشار المغردون إلى إمكانية أن تكون العملية ذات أبعادٍ سياسية بعدما أسفرت عن طعن 3 سياح إسبان ورجل أمن في مدينة جرش الأردنية الأثرية ظهر اليوم.
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