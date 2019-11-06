“شاهد” لحظة القبض على منفذ عملية الطعن الدامية في “جرش”.. ليس أردنيا وهذه هويته

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن صورا لشاب وقع في يد قوات الأمن، قالوا إنه منفذ عملية الطعن ضد عدداً من السياح ودليلاً سياحياً وضابط صف في الأمن العام في جرش.

متدالوا الصورة قالوا إن المشتبه به “داعشي” ليس أردني الجنسية لكنه فلسطيني واسمه “مصطفى محمد ابو رويس” ، قدم إلى الأردن بتاريخ: ٢٠١٩/١١/٤م، عن طريق جسر الملك حسين.

الذي قام بعملية طعن السواح في جرش هو

الجاني يدعى مصطفى محمد سلمي أبو رويس /فلسطيني الجنسية/قادم من جسر الملك عبدالله ٢٠١٩/١١/٤ pic.twitter.com/vTPfDr6z7M — الكاتبة نيڤين يعرب (@23neven_ya3rob) November 6, 2019

وأشار المغردون إلى إمكانية أن تكون العملية ذات أبعادٍ سياسية بعدما أسفرت عن طعن 3 سياح إسبان ورجل أمن في مدينة جرش الأردنية الأثرية ظهر اليوم.

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منفذ عملية طعن السياح في جرش ..



المدعو/ مصطفى محمود سلمي ابو طعيمه قام بطعن 7 اشخاص pic.twitter.com/oJgJltB3xt — عبدالباسط العمري (@abdalbaset714) November 6, 2019