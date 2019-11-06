ذباب الإمارات “الدحلاني” أوجعته تغريدات أبناء قابوس فخرج يهذي: ضابط مخابرات عُماني يدير حساب “الشاهين”

يبدو أن الحسابات العُمانية الشهيرة على تويتر والتي تولت مهمة الدفاع عن وطنها تجاه أكاذيب ومزاعم دولة الجوار وأبلت بلاء حسنا في هذا الشأن، قد أوجعت النظام الإماراتي فسلط كتائب ذبابه لشيطنة هذه الحسابات ومهاجمتها بشدة نظرا لتأثيرها الواسع في كشف مخططات الفتنة.

في هذا الإطار خرج حساب بمعرف يمني مزعوم يدار من الإمارات، ليهاجم حساب “الشاهين” العُماني الأشهر على تويتر السلطنة بسبب تبنيه حملة لفضح حسابات الفتنة الإماراتية.

حساب “اليمن الآن” الذي يدار من الإمارات زعم أن حساب “الشاهين” يديره ضابط مخابرات عُماني، وتطاول على السلطنة بزعمه أن عمان أصبحت الملاذ الآمن لقيادات وجرحى الحوثي.

القيادات الحوثية تسرح وتمرح في #سلطنة_عمان بكل ترحيب وتسهيل حكومي، وحساب المخابرات العمانية (الشاهين) يحاول كذباً نفي الحقيقة التي لاتخفى على احد..

عمان اصبحت الملاذ الآمن لقيادات وجرحى #الحوثي.

صاحب حساب اليمن الان معروف لدى الجميع، فمن هو ضابط المخابرات الذي يدير حساب الشاهين؟! https://t.co/3Tqn8xQGGf — اليمن الآن (@ALyemennow) November 5, 2019

رد “الشاهين” على هذه الافتراءات التي تقيأها هذا الحساب دون دليل واحد عليها، كان حاضرا وسريعا كالعادة وألجمه بالقول:”الحقيقة دائما توجعكم عندما تلامس الواقع فتحسبون كل حساب هو مخابرات وكل صيحة هي عليكم.”

الحقيقة دائما توجعكم عندما تلامس الواقع فتحسبون كل حساب هو مخابرات وكل صيحة هي عليكم. لست وحدك من أصبح معروفاً فالقائمة طويلة وتشمل كل من تم أبتزازه بفنادق دبي أو رشوته بمقاهي أبوظبي أو استتابته في سجون الحاير والزين أو تولت سفارة الكيان الكونفدرالي بالرياض متابعة صرف شيكاته https://t.co/eBk9XU1apy — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 6, 2019

وتابع:”لست وحدك من أصبح معروفاً فالقائمة طويلة وتشمل كل من تم أبتزازه بفنادق دبي أو رشوته بمقاهي أبوظبي أو استتابته في سجون الحاير والزين أو تولت سفارة الكيان الكونفدرالي بالرياض متابعة صرف شيكاته”

وسبق أن شن حساب “الشاهين” العُماني هجوما عنيفا على كتائب الذباب الإلكتروني في الإمارات، وكشف عن حسابات وهمية يديرها المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي في الخفاء للإساءة للسلطنة.

ونشر “الشاهين” في تغريدة له على حسابه بتويتر صورة تثبت وقوف “المزروعي” المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وراء حساب بمعرف كويتي يحمل اسم “أمل بنت جاسم” ويتخصص في التطاول والإساءة لعُمان.

ويتعمد المغرد البذيء حمد المزروعي نشر الافتراءات والأكاذيب ضد سلطنة لشيطنتها، بسبب موقف السلطنة من الأزمة الخليجية واختيارها جانب الحياد وهو ما أغضب “مبز ومبس”.

وكان آخر ما نشره المزروعي للإساءة للسلطنة هو نشر إشاعة وإدعائه انتشار الحمى القلاعية بصلالة لضرب موسم السياحة هناك.