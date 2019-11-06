بعد شقيقته وصهره.. زوجة أبوبكر البغدادي في أيدي المخابرات التركية وأردوغان يكشف تفاصيل جديدة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عملية القبض على زوجة زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي “أبو بكر البغدادي” من قبل القوات التركية في سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في المجمع الرئاسي، الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لتأسيس كلية الشريعة بجامعة أنقرة.

وقال أردوغان إن “الإرهابي هو الشخص الذي يسفك دماء الأبرياء من أجل قضيته المنحرفة دون أن يرف له جفن، وبالتالي فإن المسلم لا يكون إرهابيًا”.

وتابع “البغدادي قام بالقضاء على نفسه، والولايات المتحدة شنت حملة إعلامية بشأن ذلك، ونحن قمنا باعتقال زوجته ولكن لم نثر أية ضجة”.

وأضاف الرئيس التركي، “قمنا كذلك باعتقال شقيقة البغدادي وصهره في سوريا”.

أردوغان، أكّد أنه يجب على الغرب – الذي يستخدم مصطلح “الإرهاب الإسلامي” دون خجل أو ملل – أن ينظر في المرآة.

وتابع: “أقول للغرب إذا كنتم تبحثون عن الإرهابيين فإنهم موجودون لديكم”.

وأضاف: “إذا كنتم تبحثون عن حقيقة منظمة غولن الإرهابية فانظروا أين يقيم قياديوها ومن يحميهم”.

وأردف: “دققوا في من ينفذ الأعمال الإرهابية باسم الإسلام، ستجدون وراءها أعداء الإسلام”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الأحد الماضي، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

وأعلن مسؤولون أمريكيون، أن رفات أبو بكر البغدادي تم دفنها في البحر، وفقا للشريعة الإسلامية.