هل هذه “السعادة” التي يريدها شيوخ الإمارات!.. جاءته مريضة فانهالَ عليها تحرّشاً من شدّة جمالها!

لم يستطع معالج فيزيائي يعمل في مركز علاج طبيعي بدبي مقاومة جمال إحدى المراجعات لديه، فقام بهتك عرضها.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المجني عليها كندية عمرها 45 عاماً كانت تتلقى جلسة علاج طبيعي، وفوجئت بالمتهم يتحسس صدرها ويحاول تقبيلها، ما أصابها بصدمة بالغة.

وقالت إن الواقعة حدثت في شهر مايو الماضي، وأثناء قيام المعالج بعمله، مد يه تحت ملابسها وتحسس جسدها فنهرته وأخبرتها بعدم الاقتراب من هذه المنطقة، لكنه عاود فعلته بعد دقائق بل أنه اقترب منها وقام بتقبيلها، فدفعته بعيداً عنها وتركت المركز وهي في حالة صدمة من تصرفه.

وأضافت أنها أرسلت إليه رسالة نصية تستنكر تصرفه وتسأله عن سبب قيامه بذلك، فرد عليها بأنه لم يستطع مقاومة جمالها، فأبلغت مركز شرطة بر دبي عن الواقعة وتم القبض عليه.

وضمت النيابة العامة إلى قائمة الأدلة رسائل متبادلة بين المتهم والمريضة يعترف فيها بجريمته، وأفاد في التحقيقات بأنه لا يعرف ماذا حدث له، لافتاً إلى أنه لم يسبق له التفكير فيها بهذه الطريقة، لكنه لم يستطع المقاومة وفعل ذلك.

وأحالت النيابة العامة المتهم الذي قالت إنه آسيوي ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر والإبعاد.