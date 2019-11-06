بعد تسببها بطرد إنجي خوري.. “شاهد” اللبنانية قمر تنشر صورا فاضحة من الحمام وتفجر غضب متابعيها!

عادت الفنانة اللبنانية قمر لإثارة الجدل من جديد على مواقع التواصل بنشرها صورا عارية وفاضحة، على حسابها بانستجرام لجذب تفاعل متابعيها بأساليب رخيصة عرضتها لهجوم كبير.

وخضعت “قمر” لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها في الحمام وارتدت ملابس مثيرة للغاية كعادتها.

وعلقت بقولها أنا سيدة نفسي انا عجوز في عقلي،طفلة بروحي،رجل بمواقفي،من استهان بقدرة صبري،فقد استهزء بنفسه،لأني ملكة بمواقفي لا بعمريقمر تخاف جمال أشرف مروان بعد تهديده بقتلها وتصدر أغنية بالانكليزية

تعاني المغنية اللبنانية قمر كثيرًا في الآونة الأخيرة، وتتلقى تهديدات كثيرة، بحسب قولها، من جهات مختلفة بأمر من والد ابنها جمال أشرف مروان.

وقالت إنها مهددة بالقتل وكذلك ابنها لأن لا يوجد سند لديها ولا سلطات عليا تحميها، وتوجهت بغضب من الدولة اللبنانية وطالبتها بحمايتها لأنه امرأة تصارع لوحدها في الحياة، وكرست كل حياتها للإعتناء بإبنها جيمي.

وكانت قمر قد دخلت في مشاكل كبيرة مع الفنانة السورية إنجي خوري ويقال إنها هي من تسببت في طردها من لبنان.

وقبل أيام نشرت إنجي عدة فيديوهات توجه فيها شتائم لقمر، كما عتبت على آدم، وقالت انها تعرف عائلته وتحترمها، حتى انها كشفت ان آدم طلب يدها من أمها في السابق، الا انها رفضته لأنها كانت صغيرة ورأت انه أكبر منها سناً بكثير.

وتوقعت الفنانة السورية التي غادرت لبنان إلى الإمارات عقب مشكلتها مع قمر أن تكون نهايتها كنهاية ملكة جمال العراق تارة فارس التي قتلت بثلاث طلقات أنهت حياتها أثناء تواجدها بسيارتها في العاصمة العراقية بغداد العام الماضي، وكتبت أنجي :«أشعر أن نهايتي مثل تارة فارس».