عرض عسكري بولاية “المصنعة” ينتظره العُمانيون بفارغ الصبر .. ما السرّ؟؟
ينتظر العمانيون بفارغ الصبر يوم 18 من نوفمبر الجاري، حيث سيرعى السلطان قابوس بن سعيد العرض العسكري الذي سيقام على ميدان قاعدة سعيد بن سلطان البحرية بولاية المصنعة.
وسيقام العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين للسلطنة.
وفي احتفالات السلطنة بعيدها الوطني السابق ” 48 ” حضر السلطان قابوس بن سعيد مرتدياً زياً عسكرياً العرض العسكري الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بقيادة الحرس السلطاني العماني، بمناسبة احتفالات السلطنة.
وتحتفل سلطنة عمان يوم 18 نوفمبر كلّ عام، بذكرى عيدها الوطني، الذي يحمل في ثناياه عبق المنجزات الحضارية ومعاني الفخر والولاء على امتداد أرض عُمان، في ظلّ قيادة السلطان قابوس بن سعيد.
والعيد الوطني العُماني يعدّ يوماً مميزاً بالنسبة لمواطني سلطنة عُمان، إذ يحتفلون بمحطة أساسية في تاريخهم الحديث، حفر خلالها السلطان قابوس أسس بناء جديد لدولتهم.
وبعد مسيرة 49 عاماً، حقق السلطان ما قال في خطابه التاريخي الأول عام 1970، الذي وعد فيه بإقامة الدولة العصرية، لتشهد الدولة بعدها سلسلة من الإنجازات في كل القطاعات، مع حرصها على الحفاظ على أصالتها وعراقتها وتكريس قيمها واعتزازها بتراثها.
وعرفت عُمان بالوسطيّة والحياد في سياستها الخارجية، وموازنة علاقاتها مع الدول.