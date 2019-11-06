عرض عسكري بولاية “المصنعة” ينتظره العُمانيون بفارغ الصبر .. ما السرّ؟؟

ينتظر العمانيون بفارغ الصبر يوم 18 من نوفمبر الجاري، حيث سيرعى السلطان قابوس بن سعيد العرض العسكري الذي سيقام على ميدان قاعدة سعيد بن سلطان البحرية بولاية المصنعة.

وسيقام العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين للسلطنة.

سيرعى جلالته العرض العسكري الذي سيقام في الثامن عشر من نوفمبر المجيد بميدان الاستعراض بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية بولاية المصنعة . pic.twitter.com/9atswqa4S4 — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) November 5, 2019

ستزدان قاعدة سعيد بن سلطان البحرية في ولاية المصنعة قوةً وشموخاً ورفعة برعاية سيدي جلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه- للعرض العسكري ٤٩ في يوم الأثنين ١٨ من نوفمبر المجيد، حفظ البه جلالته وأدام عليه موفور الصحة والعافية. #نوفمبر_وطن_وقائد_عظيم pic.twitter.com/WYZK4Bj36e — عقيد العسكر (@AlAQ__70) November 5, 2019

العرض العسكري الذي سيقام بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد يوم ١٨ نوفمبر سوف يكون في قاعدة سعيد بن سلطان البحرية بالمصنعة وبحضور صاحب الجلالة السلطان #قابوس المعظم..حفظه الله ورعاه وأدامه لنا فخراً وذخراً❤🇴🇲 نقلا عن @bin_rashed97#نوفمبر49_سلطنه_وسلطان pic.twitter.com/LkHpBPyYD0 — 🇴🇲 نخبة مغردي عُمان 🇴🇲 (@OmanEliteGroup) October 30, 2019

العرض العسكري الذي سيقام بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين المجيد يوم ١٨ نوفمبر سوف يكون في قاعدة سعيد بن سلطان البحرية بالمصنعة وبحضور صاحب الجلالة السلطان #قابوس المعظم..حفظه الله ورعاه وأدامه لنا فخراً وذخراً❤🇴🇲 #نوفمبر49_سلطنه_وسلطان pic.twitter.com/oqmj79e4uj — 𓆩 مـاريــا 𓆪 (@marez55) November 3, 2019

بلا شك أن #العرض_العسكري٤٩ سيكون مُبهراً ورائعاً في قاعدة سعيد بن سلطان البحرية، حفظ الله قائد البلاد المفدى. — الشيبة خلفان (@5alfan1) November 5, 2019

بمشيئة الله وتوفيقه يتفضل جلالة السلطان #قابوس بن سعيد المعظم فيشمل برعايته السامية يوم 18 من نوفمبر العرض العسكري الذي سيقام على ميدان قاعدة سعيد بن سلطان البحرية بولاية المصنعة. #نوفمبر_وطن_وقايد_عظيم pic.twitter.com/465ZwIX7jc — محمد العلوي (@mohamedalalawi8) November 5, 2019

وفي احتفالات السلطنة بعيدها الوطني السابق ” 48 ” حضر السلطان قابوس بن سعيد مرتدياً زياً عسكرياً العرض العسكري الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بقيادة الحرس السلطاني العماني، بمناسبة احتفالات السلطنة.



وتحتفل سلطنة عمان يوم 18 نوفمبر كلّ عام، بذكرى عيدها الوطني، الذي يحمل في ثناياه عبق المنجزات الحضارية ومعاني الفخر والولاء على امتداد أرض عُمان، في ظلّ قيادة السلطان قابوس بن سعيد.

والعيد الوطني العُماني يعدّ يوماً مميزاً بالنسبة لمواطني سلطنة عُمان، إذ يحتفلون بمحطة أساسية في تاريخهم الحديث، حفر خلالها السلطان قابوس أسس بناء جديد لدولتهم.

وبعد مسيرة 49 عاماً، حقق السلطان ما قال في خطابه التاريخي الأول عام 1970، الذي وعد فيه بإقامة الدولة العصرية، لتشهد الدولة بعدها سلسلة من الإنجازات في كل القطاعات، مع حرصها على الحفاظ على أصالتها وعراقتها وتكريس قيمها واعتزازها بتراثها.

وعرفت عُمان بالوسطيّة والحياد في سياستها الخارجية، وموازنة علاقاتها مع الدول.