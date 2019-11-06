الوضع خطير في الإمارات.. “شاهد” الرجال يزاحمون النساء على عيادات التجميل لـ”نفخ الشفاه” وأشياء أخرى تثير ضجة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب واسعة تجاه فيديو صادم من الإمارات، أظهر دعاية “مقززة” لعملية تكبير الشفاه للرجال بأحد مراكز التجميل في الإمارات.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع مشهد دعائي لشاب إماراتي، يزور عيادة التجميل ويقوم بعملية تكبير الشفاه في مشهد غير مألوف فجر موجة غضب واسعة بين النشطاء.

عملية نفخ الشفايف في الإمارات للرجال دعايه قمت المصخره pic.twitter.com/qsXv18J8Ge — 🇰🇼وليد السهلي 🇰🇼 (@waleed12615) November 4, 2019

وقوبل الفيديو الدعائي من الإمارات بهجوم لاذع وسخرية كبيرة من قبل متداولي المقطع.

وين الرجال بالدعايه — وليد العوضيⓂ️ (@WaleedGerman) November 4, 2019

هاذا ماهو رجل هاذا لو يشد حيله شوي راح تنزل عليه الدوره الشهريه — عارف (@apk35161761) November 4, 2019

ههههههه تشجيع على المثلية اول الغيث قطره هذه اول الفساد فساد المجتمعات كي تفسد مجتمع عن دينه ومعتقداته أن تشجع على المثلية والابتعاد عن الدين لأنه يشكل الإرهاب الفكري والطائفي — hesham هشام بن النجار الخزرج (@heshamnajar) November 4, 2019

وسبق أن ذكر تقرير صدر عن “الأكاديمية الأمريكية لتجميل الوجه والجراحة الترميمية” أنّ السكان الذكور في دولة الإمارات العربية المتحدة باتوا يلجؤون أيضاً إلى العمليات التجميلية بهدف تحسين مظهرهم.

ووجدت “جمعية الإمارات الطبية” أن 47% من إجمالي عدد الأشخاص الذين خضعوا لعمليات تجميل خلال العام الماضي كانوا رجالاً وأنفقوا جميعاً ما يقارب 300 مليون درهماً إماراتياً على عمليات التجميل المختلفة، ومن بينها شفط الدهون وتجميل الأنف وعمليات شد الوجه.

وحول واقع إقبال الرجال على عمليات التجميل في الإمارات يقول نشطاء إن إقبال الشباب على عمليات التجميل أصبحت ظاهرة في المجتمع وخاصة من قبل المشاهير والإعلاميين ومن أكثر العمليات التي يقبلون عليها الوجه والأنف والشعر.