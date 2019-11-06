إنجي خوري تنشر فيديو وهي شبه عارية في مركبة بالإمارات!

منذ أن وصلت الإمارات قبل أيام بعد ترحيلها من لبنان، لا تتوقف الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري عن نشر صور وفيديوهات مثيرة تظهر فيها شبه عارية.

منذ أن وصلت الإمارات قبل أيام بعد ترحيلها من لبنان، لا تتوقف الفنانة السورية المثيرة للجدل إنجي خوري عن نشر صور وفيديوهات مثيرة تظهر فيها شبه عارية.آخر تلك الفيدوهات، نشرته “إنجي” أثناء قيادتها السيارة شبه عارية في الإمارات.

وظهرت “خوري” بقطعة صغيرة على صدرها بينما كان باقي جسدها عاريًا، وظهرت وهي تستمتع بسماع الأغاني.

ووجه لها البعض شتائم وهجوم عنيف بسبب استمرارها في استفزاز مشاعرهم واستعراض جسدها بشكل مثير.

فيما حذرت الفنانة السورية الصحف والأشخاص التي تنشر عنها وتسئ لها في عناوينها من الملاحقة القضائية أيا كان البلد الذي تصدر فيه.

وانتشرت فيديوهات لـ “إنجي خوري” مؤخراً، تعمدت خلال أحدها إظهار أجزاء كثيرة من جسدها لإثارة المتابعين، بخلاف واقعة التحرش بها في تظاهرات لبنان.

واتهمت إنجي خوري الفنانة اللبنانية “قمر” باختطافها وتهديدها بالقتل؛ على إثرها رفعت قمر ضدها ٦ قضايا في المحاكم اللبنانية.

لكنّ قمر نفت علاقتها بترحيل إنجي خوري من لبنان.