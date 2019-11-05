“شاهد” الفيديو الذي فجر غضب السعوديين ودفع المدونة السعودية الشهيرة ندى باعشن للاعتذار: “كنت مربوشة”

اضطرت المدونة وسيّدة الأعمال السّعوديّة ندى باعشن للخروج والاعتذار لمواطنيها، بعد أن شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة هجومًا لاذعًا عليها، وذلك على خلفية ظهورها مؤخرًا على إحدى الفضائيات بتصريحات أثارت غضب المجتمع السّعوديّ.

وتعرّضت ندى من خلال تصريحها الذي قالت فيه “أغلب الحجاز حضارم”، ملمّحة إلى أنّ سكّان منطقة الحجاز من أصول يمنيّة، إلى النقد، حيث طالب الكثيرون بمساءلتها حول هذا التصريح ، وأوضح كثيرون أنّ قبائل الحجاز هم قريش وجهينه وهذيل وعتيبه وبني حارث وغيرهم.

من جانبه قال الإعلاميّ علي العلياني منتقدًا ما ظهرت به باعشن: “وش تسوي في الحياة هذي ندى باعشن وعلى أي أساس تستضاف؟! شيء مخجل للأسف”.

وعاد بتغريدة أخرى قائلاُ: “لا داعي للفلسفة إذا ما عندك علم أو فهم ياندى باعشن بتاريخ الحجاز حاضرة وبادية علاوة على النسيج الاجتماعي المكون من عدة أعراق.. كلامك مليء بالجهل، حرام تمثلي بلد عظيم مثل السعودية”.

وظهرت باعشن لتوضّح موقفها وشرح تصريحها الذي جعلها تحت طائلة النقد، وقالت عبر حسابها في السناب شات: “أنا بالغلط قلت “كل الحجاز حضارم” وهذا بسبب “الربشه” إللي كنت فيها، وأنا افتخر بأصلي وبالحضارم، وافتخر كوني سعودية، لكن ازعجني تجاهل مقدمي البرنامج لأعمالي وتركيزهم على الأصل” .

وأضافت “أنا تعرضت للتجريح ولكن هذا لا يهمني، وإللي صار في اللقاء كان بمجرد الإثارة، وما يهمني هو أن يكون بلدنا مستقر دون النظر في الأمور غير المهمه، والأهم أننا نعيش في بلد فيها خير وأمن وفوق هذا كله جالسين نذم بعض”.

يُشار إلى أنّ ندى باعشن هي سيّدة أعمال سعوديّة من أصول يمنيّة، مهتمّة بالموضة، وتعيش في الكويت بعد زواجها من ملياردير الكويتيّ.