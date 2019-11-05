مصريون يمسحون الأرض بـ”كرامة” تركي آل الشيخ في هاشتاج #ابو_ليه_عجل_السعودية

أطلق نشطاء مصريون، هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تربع على الترنيد المصري بعد لحظات من تدشينه، لقنوا خلاله رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ درساً لن ينساه في الكرامة، بعد تطاوله على أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك والمدير الفني الحالي لفريق جولدي.

وحمل الهاشتاج وسم #ابو_ليه_عجل_السعودية ، حيث سخر المغردين من تركي آل الشيخ وتصرفاته “الصبيانية” التي شهدتها الساحة المصرية الرياضية مؤخراً، وما خرج به من فيديو هاجم فيه عبد الملك وامتدح فيه كذلك رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب الذي كان ينتقده في كل مناسبة، ولكن هذه المرة ظهر برفقته في جلسة “صلح” أقر بها آل الشيخ, وهو الامر الذي فجر موجة انتقاد واسعة من تلك التصرفات التي يحاول فيها آل الشيخ شيطنة الساحة الرياضية.

#ابو_لية_عجل_السعودية

تركى اشترى كل حاجه فمصر بفلوسه الا الأهلى وجماهيره اضحكي يافكرية 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — 💕LoOZA💕🏹🇱🇻 (@dr_maryiam_y) November 5, 2019

يا سعوديه لمى عيالك

جمهور الزمالك هيفشخهالك#ابو_ليه_عجل_السعوديه — 🇦🇹 bondok🇦🇹 (@bondok1401) November 5, 2019

أحمد عيد عبد الملك أكبر من تركي آل شيخ بسنة واحدة، وبيقوله لما تكلم حد أكبر منك تكلمه باحترام وتقوم تقف، لكن الخطيب أكبر من تركي بتلاتين سنة وماطلعش منه مرة يقول له كفاية شتيمة، شوبير أكبر منه بعشرين سنة ولما بيكلمه بيقول يا أحمد، وشوبير بيقول له حضرتك.#ابو_لية_عجل_السعودية — 💕LoOZA💕🏹🇱🇻 (@dr_maryiam_y) November 5, 2019

#ابو_ليه_عجل_السعوديه

طلب ورجاء من جميع جمهورالزمالك الفلورز بتوعي أو جماهير الزمالك عموما يا ريت جمهور الزمالك يلغي متابعته لأي صفحة من صفحاته فيس أو تويتر أو حتى يوتيوب ليه ولنادي الميريا. لا يشرفنا متابعته أو أن الواحد يصطبح بوشه خلي صفحته للقطيع عديم الكرامة ريتويت من فضلكم pic.twitter.com/jiAMC49jlp — Tamer Soliman (@TamerSo76332176) November 5, 2019

وهاجم تركي آل الشيخ، أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك، متهما إياه بصناعة بطولات وهمية على حسابه.

وقال “آل الشيخ”، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “هناك من يصنع بطولات وهمية وزائفة على حسابي، ويثير الجمهور ضدي ويسعى إلى إثارة البلبلة، أطالب هؤلاء بالتوقف”.

وأضاف آل الشيخ متحدثًا عن أحمد عيد عبد الملك: “هناك حسابًا يحمل اسم أحمد عيد عبد الملك، لا أعرف من هو ولا إذا كان اسم حقيقي أو وهمي، لكنه يثير الجماهير ضدي ويصنع بطولات وهمية على حساب اسمي”.

وحول لقائه مع محمود الخطيب..

ولم يفوت تركي آل الشيخ خلال مقطع الفيديو، الحديث عن زيارته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله، مؤكدًا أن الزيارة كان هدفها الاطمئنان على صحة “بيبو” فقط، مشيرًا إلى أنه لم يتم التطرق إلى خلافات الماضي طوال الزيارة.

وواصل تركي آل الشيخ حديثه: “اتفقنا خلال الزيارة على شيئين، الأول أننا سنلتقي مجددًا بعدما يعود الخطيب من رحلته العلاجية، والخطيب أصر أن تكون الزيارة لي في المملكة العربية السعودية، والأمر الثاني أن لا ندخل أحدًا بيننا مجدًا، وأن يكون التواصل بعد ذلك بينه وبيني فقط”.

وأثارت الصور التي نشرها آل الشيخ جدلاً واسعاً في الشارع المصري، حيث رصدت “وطن” العديد من التعليقات الساخرة من “شوال الرز” على تصرفاته.

#ابو_ليه_عجل_السعوديه

غطيها وانت بتحلم علشان بتجيب تهزيق لنفسك وبلدك pic.twitter.com/UJ7XTa3sIC — Moh Salem (@MohSale39215593) November 5, 2019

أنا زيي زيك بالظبط لسه داخل عالتايم لقيت #ابو_ليه_عجل_السعوديه متصدر الترند🤷🏻‍♂️ و تمت ترقيته من شوال🤝لعجل👏 pic.twitter.com/TzjfCP4nbD — Islam Bayoumi 🇦🇹🏹‏‎🇦🇹 (@islammahamedah1) November 5, 2019

تصدق يا تركي.. انك قدمت اكبر خدمه..

عارف انك رجعت جمهور الزمالك كله ايد واحده..

واللي انت متعرفوش ان جمهور الزمالك .. بيبقى زي المارد.. لما حد بيفكر يقرب من الكيان الملكي العظيم..

المهم انك تستحمل.. وقابل بقا..بس بضهرك

لان وشك مش هيستحمل.. 🇦🇹💪🔥#ابو_ليه_عجل_السعوديه pic.twitter.com/IwudnoKTbe — Ahmed (@ahmedyehia___) November 5, 2019

ونشر آل الشيخ المثير للجدل صورا تجمعه بالخطيب على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية: “في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب، والحمد لله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة، وتناولت أحلى أكل في الدنيا”.

وارتدى آل الشيخ أثناء الزيارة، كما يبدو في الصور التي ظهر فيها يقبل الخطيب، قميص نادي الأهلي المصري.