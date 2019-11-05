في سعودية “بن سلمان” العظمى .. عصابة تسرق ملايين وتقتل وتحرق جثة أحد أفرادها لهذا السبب!

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأجهزة الأمنية في منطقة المدينة المنورة ألقت القبض على عصابة من 20 شخصاً قالت إنهم من الجنسية الباكستانية وتراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس.



ووفقاً للمتحدث الإعلامي للمنطقة فإن معلومات كانت قد وردت عن تورط المتهمين بسرقة كيابل كهربائية من مواقع مشروعات تحت الإنشاء والاعتداء على القائمين بحراستها بضربهم وتقييدهم.



وأكد أن المتهمين أقروا بارتكاب 21 جريمة سرقة كيابل بلغت قيمتها ما يقارب الـ 9 ملايين و70 ألف ريال (ما يعادل 2,449,900 دولار) بالمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة وجدة والطائف وحائل.



كما اعترفوا ببقتل أحد المشاركين معهم وأحرقوا جثته ودفنوها في جدة، لخلاف بينهم بشأن تصريف المسروقات. بحسب المتحدث