“شاهد” وصية الفنانة الراحلة “صباح” التي أبكت السيسي وأثارت سخرية واسعة من رد فعل “دكتاتور ترامب المفضل”

سخر ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بعد تداول مقطعا مصورا أظهره متأثرا على مشارف البكاء بعدما سمع من مستثمر لبناني وصية الفنانة الراحلة صباح عن مصر.

وظهر السيسي بحسب المقطع المتداول متأثرا بتذكر المهندس اللبناني رفيق الضو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، وأحد المستثمرين الأجانب، موقف بينه وبين الفنانة الراحلة صباح منذ 23 عامًا خلال رحلته الأولى إلى مصر فى الطائرة.

"مطلوب منك حاجة واحدة.. حبها"#السيسي يتأثر بقصة رئيس القابضة لـ"صلب مصر" عن الفنانة صباح pic.twitter.com/NEgQqVqNOA — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 5, 2019

وقال الضو، خلال كلمته في خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء: “كنت أجلس بالطائرة، ووجدت المطربة الراحلة صباح تجلس بجواري بالصدفة، وحينما علِمت بمولدي في قريتها، قالت لي إنت جاي تعمل إيه في مصر؟ قلت لها أنا بتاجر في الحديد، وحلمي أبني مصنع، فقالت لي: أنا عاوزة أنصحك نصيحة، وإن شاء الله ربنا هيوفقك في مصر، مصر أم الدنيا، ودا مش اسم دي حقيقة. هي أم مش بس لولادها، للدنيا كلها”.

وتابع: “المطربة الراحلة قالت لي لو عاوز تنجح يا بني في مصر حبها، وأنا بقول: لو فيه سر واحد لنجاحي في مصر، بعد توفيق ربنا ودعوات والدتي، هو إني فعلا حبيتها، من خلال شعبها الطيب المتواضع والقادر”.

وأثار رد الفعل السيسي الذي بدا متأثرا جدا موجة سخرية واسعة بين النشطاء، الذين استنكروا مزاعمه حول حب مصر وهو الذي باع تيران وصنافير للسعودية وعكش مصر بأن مضى على اتفاقية سد النهضة في بداية انقلابه حتى تعترف بها إثيوبيا رئيسا.

السيسي متأثر بكلام صباح عن مصر وام الدنيا والفعل باع ارضها ونيلها وغازها وقتل وسجن أولادها وبناتها وأثقل كاهلها بالديون وكشف عن تعريها في 2011.

فعلا ابن بار …لإسرائيل.#السيسي_عدو_الله — جابري إبراهيم (@djabri_b) November 5, 2019

وسخرت ناشطة بقولها:”لا اطمن طلاما الحاجه صباح قالتلك كده وكمان سقفلك الشيخ عبدالفتاح السيسي قريييب قوي هيتخرب بيت ابوووك”