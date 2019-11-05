حفيد المخلوع مبارك
حفيد المخلوع مبارك
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“شاهد” الصور الغرامية لحفيد المخلوع حسني مبارك مع حبيبته والتي سارع بحذفها بعدما أثارت جدلا واسعا

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بصور غرامية مثيرة نشرها عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري المخلوع علاء مبارك مع حبيبته في امريكا قبل أن يسارع بحذفها بعد الجدل الواسع الذي أحدثته.

واحتفل عمر علاء مبارك، مع صديقته على متن طائرة هليكوبتر في سماء الولايات المتحدة الأمريكية.

واحتفال حفيد مبارك جاء خالي من الإشارة إلى هوية حبيبته بشكل مباشر عبر تطبيق انستجرام، واكتفى بمشاركة مقطع مصور صغير، وبعض الصور قبل وبعد الإقلاع ولحظات التحليق.

وفي وقت سابق ظهر عمر علاء مبارك وياسين السقا برفقة فتاة داخل أحد كافيهات مدينة نيويورك الأمريكية، وظهر الإثنين وهما يرتديان زيًا أسود اللون، إضافة إلى الفتاة الموجودة معهم في الصورة.

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وقام نجل علاء مبارك، الابن البكر للرئيس المصري الأسبق، بحذف الصور من صفحته الخاصة على “انستغرام”، بعد ظهوره فيها برفقة صديقته على متن طائرة الهليكوبتر وتناول وسائل الإعلام لها.

وعلق  عمر على الصور قبل حذفها، قائلا: “ذكرى سنوية سعيدة”، وذلك للاحتفال بذكرى ارتباطهما المتزامنة مع “عيد الحب” لدى الفراعنة.

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