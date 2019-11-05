جمال ريان يتقدم بـ”عرض” لـ تركي آل الشيخ مقابل التوسط لدى ابن سلمان للإفراج عن نساء السعودية المعتقلات

عرض الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، في تغريدة ساخرة له على رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، أن يتوقف عن انتقاده على تويتر مقابل توسط “آل الشيخ” لدى سيده ابن سلمان للإفراج عن النساء المعتقلات في سجون آل سعود.

ودون “ريان” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”اخ تركي ال الشيخ طال عمرك، شو رأيك بهدنة بيني وبينك”

اخ تركي ال الشيخ ، طال عمرك ، شو رأيك بهدنة بيني وبينك على النحو التالي: انت تتوسط عند الامير محمد بن سلمان للإفراج عن النساء السعوديات المعتقلات ، كبادرة حسن نية. وانا اتوقف مؤقتا عن انتقاد مهمتك الوظيفية ، وسوف التزم بالاتفاق؟ @Turki_alalshikh #الخليج #السعودية pic.twitter.com/yuspRPALUK — جمال ريان (@jamalrayyan) November 5, 2019

وتابع ساخرا من رئيس هيئة الترفيه ومبينا شروط الهدنة:”انت تتوسط عند الامير محمد بن سلمان للإفراج عن النساء السعوديات المعتقلات كبادرة حسن نية، وأنا أتوقف مؤقتا عن انتقاد مهمتك الوظيفية وسوف التزم بالاتفاق؟”

وقبل أيام وقع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير، في سقطة أخلاقية فاضحة مع مذيع “الجزيرة”.

جاء ذلك خلال تعليقه على استفتاء أجراه جمال ريان، على حسابه في موقع “تويتر”، لاستطلاع رأي المغردين بشأن تركي آل الشيخ، وفعاليات هيئة الترفيه في السعودية.

ووضع جمال ريان صورة تركي آل الشيخ، في الاستطلاع، وعلق قائلًا: “ما هو رأيكم بتركي آل الشيخ هذا الرجل المقرب جدًا جدًا جدًا من الأمير محمد بن سلمان؟.. رجاء بدون تجريح”.

وردَّ “آل الشيخ”، على “ريان”، بقوله: “جمال مطلوب في موسم الرياض، مو معقول كله سعادة لازم وجه ودر ونكد، بعطيك ميوه وتطب في النافورة وش رأيك؟(ترا أدفع كويس ماعليك) وأوعدك مايكون فيه تجريح من أهل الرياض”.

وهاجم مغردون في التعليقات تركي آل الشيخ، معتبرين أن رده لا يمثل وزير سعودي، فيما اعتبر آخرون أن هذا هو مستواه الأخلاقي والعلمي.

ويتهم مغردون تركي آل الشيخ بشكل غير مباشر بالفساد، وأن قربه من ولي العهد محمد بن سلمان، هو الذي مكّنه ماليا وإداريا.

وكان تركي آل الشيخ أثار سخطا واسعا منذ تعيينه رئيسا للهيئة العامة للرياضة قبل نحو عامين، ليواصل إثارة الجدل عند نقله إلى هيئة الترفيه.