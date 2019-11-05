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شاهد| في دولة عربية .. ليلة دخلة العروسين تحوّلت الى بركة للدماء وصدمة غير متوقعة للأهالي!

كتب وطن
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قررت محكمة مصرية تأجيل قضية ذبح زوج لزوجته في المنوفية ليلة الزفاف، لجلسة الثاني من يناير المقبل.

وأمرت المحكمة بإيداع الزوج لمدة شهرين بمستشفى الأمراض العقلية، للتأكد من سلامته العقلية، بعد طلب من المحامي الخاص به.

كما استمعت المحكمة إلى أقوال والدته وشقيقته التوأم في القضية للتأكد من الصحة العقلية للزوج القاتل.

كان مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا باستقبال مستشفى الباجور تبلغ من العمر 19 عاما، جثة هامدة في يوم زفافها، وبسؤال شقيقها، أكد انه قد ذهب إلى شقيقته، يوم صباحيتها، وفتح الزوج الباب له وبيده سكين غارق في الدماء، ووجد شقيقته غارقة في دمائها.

وأكد ابن خال العروس القتيلة، أن فكرة مقتل العروس لم تراود شقيقها، الذي تحدث مع زوج شقيقته على سبيل الهزار، وقال له “إيه الدم والسكين ده، هو فيه حد بيدبح فراخ يوم الصباحية”، فرد العريس ضاحكًا: “ادخل شوف الفراخ اللي جوه”، وأغلق الباب على العروس وشقيقها.

كما كشف مقربون من أسرة العريس المتهم، عن أنه روى تفاصيل واقعة القتل وأسباب إقدامه على تخلصه من زوجته بعد ساعات من زفافهما.وفق صحيفة “الوطن”

وقالوا إنه فشل ليلة الدخلة ولم يستطع القيام بواجباته الزوجية، وأن المجني عليه لم تمهله وقته، ما جعله يخاف من الفضيحة عند زيارة الأهل والأقارب في الصباحية.

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