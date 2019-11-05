من بين 50 شركة طيران حول العالم.. الطيران العُماني يحقق انجازاً هاماً يُحسب له وللسلطنة

أُدرج الطيران العُماني الناقل الوطني للسلطنة ضمن قائمة شرف مطار هيثرو لندن بالمملكة المتحدة لشركات الطيران الأكثر نظافة وهدوءً وصداقة للبيئة خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019 بعد جاء في المركز الثاني في القائمة.

وتصدر هذه القائمة بشكل ربع سنوي وتتضمن أداء 50 شركة طيران حول العالم يتم تصنيفها بناءً على 7 مقاييس مبنية على معدل الضوضاء والانبعاثات .

ويطبق مطار هيثرو لندن أكثر القواعد واللوائح صرامةً فيما يتعلق بالضوضاء كما أنه يقدم حوافز مالية لتشجيع شركات الطيران على استخدام الطائرات الأكثر هدوءً من خلال منحها رسوم هبوط غير ثابتة.

وفي أحدث إصدار لتقرير شركات الطيران الأكثر نظافة وهدوءًا وصداقة للبيئة الخاص بالمطار برز الطيران العماني كشركة الطيران الوحيدة التي حصلت على درجة ممتازة في كل فئة من مبادرات خفض الضوضاء في المناطق المحيطة بالمطار.

وقد حقق الطيران العماني في البرنامج المركز الأعلى ضمن ناقلات الطيران بالمنطقة وصنف الناقل الوطني بين الناقلات الكبرى التي تتولى تشغيل الأساطيل الأكثر نظافة وهدوء.بحسب وكالة الانباء العمانية

وأوضح عبد العزيز بن سعود الرئيسي الرئيس التنفيذي للطيران العُماني أن إدراج الطيران العماني ضمن قائمة الشرف الخاصة بمطار هيثرو لندن وتحقيقه الدرجة الممتازة عن كل فئة من مبادرات خفض الضوضاء في المطار ” يعد إنجازًا جديدًا ” للطيران العماني مؤكدًا أن الطيران العماني يواصل العمل من أجل تسيير عملياته بشكل أمثل مع مراعاة كافة الفئات وتحقيق النسبة التامة للالتزام بتطبيق شروط ومعايير السلامة.

جدير بالذكر أن الطيران العماني يُشغل طائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر بمعدل ثلاث رحلات في اليوم بين مسقط ومطاري هيثرو لندن ومانشيستر الدوليين .