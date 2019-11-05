“البحث جاري عن بديل”.. الداعمون لـ”حفتر” باتوا “يتململون” بعد أن خسروا مالياً وإعلامياً في دعم الجنرال الفاشل

كشف المغرد القطري الشهير “بوغانم” عن أن الأطراف الداعمة للجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر، بدأت “تتململ” من دعمه جراء فشله في تنفيذ المخططات التي رسمت له في ليبيا.

وقال بوغانم في تغريدة رصدتها “وطن”، “يقال والعهدة على الراوي واقرب إلى التأكيد”.. ان الاطراف الداعمة للمجرم خليفه حفتر بدأت بالبحث عن البديل وان هناك تململ من ادارته للحرب من جهة, وصمود حكومة الوفاق من جهة اخرى ومدى خسارة داعميه ماليا” واعلاميا”.

يقال والعهده على الراوي واقرب إلى التأكيد

ان الاطراف الداعمه للمجرم خليفه حفتر

بدأت بالبحث عن البديل وان هناك تململ

من ادارته للحرب من جهه

وصمود حكومة الوفاق من جهه اخرى

ومدى خسارت داعميه ماليا" واعلاميا"

وقد نرى خلال المرحله القادمه

زياده التكثيف لايجاد مخرج سياسي في ليبيا — بوغانم (@hassanalishaq73) November 4, 2019

وأضاف “بوغانم” قد نرى خلال المرحلة القادمة زياده التكثيف لإيجاد مخرج سياسي في ليبيا.

وعلى الصعيد الميداني.. استعادت قوات حكومة “الوفاق” الليبية، المُعترف بها دوليا، الإثنين، سيطرتها على معسكر اليرموك الاستراتيجي، جنوبي طرابلس.

وقال الناطق باسم قوات “الوفاق”، محمد قنونو، في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” على “الفيسبوك”، إن قوات الوفاق بسطت السيطرة على 4 شوارع قريبة من المعكسر.

وأشارت قوات الوفاق إلى أنها تمكنت من أسر 3 عناصر تابعة لقوات خليفة حفتر، قائد قوات الشرق، والسيطرة على آلية مسلحة.

وأوضح البيان أن قوات الوفاق شنّت هجوما على تمركزات “ميليشيات” حفتر في محور النهر (قرب المعسكر) وألحقت بهم خسائر فادحة.

أما على الصعيد السياسي.. فيسعى حفتر للبحث عن مصادر تمويل لحروبه العديدة في ليبيا، في كل الاتجاهات وبشتى السبل، بعد أن أقفلت قرارات دولية الطريق أمام مساعيه لبيع النفط الليبي وتمويل حروبه من عائداته، فيما تظل تفاصيل ميزانية قواته وحروبه غامضة وغير معلنة.

وكشفت صحيفة “مالطا تايمز”، عن مصادرة السلطات المالطية شحنة من العملة المطبوعة في روسيا، مكونة من حاويتين تبلغ مساحة كل منهما ألفي قدم مكعبة، كانت متجهة للمصرف المركزي الموازي في البيضاء شرق ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاستخبارات المالطية قوله، يوم الجمعة الماضي، إن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم شرعية حكومة الوفاق، وتنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بليبيا التي تدعمها مالطا.

وفيما لم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من قبل السلطات المالطية، إلا أنها خطوة تكشف عن معاناة حفتر من جفاف مصادر تمويله، خصوصا أنها خطوة جاءت بعد أقل من شهر من إعلانه تشكيل “الهيئة العامة للتعبئة”، شرق البلاد، وتعيين نائبه في قيادة قواته، عون الفرجاني، رئيسا له.