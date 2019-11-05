“سيجارة دمرت حياته”.. ابن سلمان يطيح بسفير السعودية في الأردن وينهي مهامه بعد مجاملته لشيخ قطري من العائلة الحاكمة

في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت مصادر بوزارة الخارجية الأردنية عن الإطاحة بالسفير السعودي في الأردن الأمير خالد بن فيصل وإنهاء مهامه.

التسريبات التي نقلتها صحيفة “عمون” الإلكترونية عن هذه المصادر، أفادت باستدعاء الأمير ابن فيصل، وهو أحد أرفع الدبلوماسيين السعوديين في الخارج وابن شقيقة الملك سلمان بن عبد العزيز، وإنهاء مهام عمله في الأردن، ثم إبلاغ الخارجية الأردنية بالمستجد وإبلاغها بتعيين سفير جديد قريبا أو لاحقا.

ولم يصدر عن الخارجية الأردنية أو نظيرتها السعودية ما يؤكد الأمر.

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى الغياب المفاجئ للسفير السعودي الأمير عن العاصمة عمان، خصوصا أنه لم يظهر في احتفال أقامته سفارته قبل نحو تسعة أيام بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وتداول ناشطون، في سبتمبر الماضي مقطع فيديو يظهر حوارا مثيرا بين السفير السعودي في الأردن، الأمير خالد بن فيصل بن تركي، وشيخ قطري من العائلة الحاكمة.

الفيديو الذي قال ناشطون إنه التقط في قاعة انتظار خاصة، بمطار الملكة علياء في الأردن، يظهر الأمير خالد متحدثا إلى خليفة بن أحمد آل ثاني، قبل أن يقوم بإعطائه سيجارة، وإشعالها له.

وقال الأمير خالد بن فيصل، إن الأزمة بين البلدين سحابة عابرة، مضيفا “بتنحل بتنحل”، وأكد أن السعودية وقطر “إخوان، ومصيرهم يرجعون إلى بعض”.

وتبادل الأمير السعودي والشيخ القطري الأحاديث الودية، بحضور الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، علما أن خليفة بن أحمد لا يتقلد أي منصب سياسي في قطر.

وتداول مغردون قطريون رسالة عبر “واتساب” منسوبة إلى خليفة بن أحمد، يروي فيها تفاصيل اللقاء، قائلا إن موظفي المطار أبلغوه بأنه يجلس في قاعة خاصة بالأمير السعودي، إلا أنه رفض مغادرتها، ليبلغه مرافقوه أن الأمير يرغب بلقائه.

اللافت أن السفير السعودي، سبق له الهجوم بشكل عنيف على قطر، قائلا إن السعودية لا ترغب إطلاقا بإعادة العلاقات مع الدوحة، وأنها صبرت عليها 21 عاما، رغم أنها تصغر حارة في العاصمة الرياض، بحسب وصفه.

يشار إلى أن السفير القطري الجديد في عمان سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، قدم قبل شهرين، أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الأردنية.

وكان أمير قطر أصدر قرارا بتعيين سعود بن ناصر بن جاسم بن محمد، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الأردن، بعد نحو عامين من تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، على إثر حصار دول خليجية للدوحة.