يزيد عن “ترامب” 25 مرة .. مفكّر كويتي يصدم المتابعين بعد كشفه عن راتب رئيس وزراء العراق!

أبدى أستاذ العلوم السياسية، المفكر الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي صدمته من الراتب الشهري الرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

وقال “النفيسي” في تغريدةٍ بـ”تويتر” إن راتب رئيس الولايات المتحدة شهرياً إثنان وأربعون ألف دولار بينما راتب عادل عبدالمهدي رئيس وزراء العراق مليون دولار شهرياً؟.

وتساءل باستنكار: “هل هذه حكومة أم نقابة حرامية؟ وهل هذه حكومة تستحق الدعم من الكويت؟”.

هل تصدِّق أن راتب رئيس الولايات المتحده شهرياً إثنان وأربعون ألف دولار بينما راتب عادل عبدالمهدي رئيس وزراء العراق مليون دولار شهرياً . ؟ هل هذه حكومه أم نقابة حراميه ؟ وهل هذه حكومه تستحق الدعم من الكويت ؟ — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) November 3, 2019

وقال: ” نعتب على الشعب العراقي الشقيق شلون [كيف] ينتخب هؤلاء”.

نعتب على الشعب العراقي الشقيق شلون ينتخب هؤلاء ؟ — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) November 3, 2019

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.

ووفقا لمفوضية حقوق الانسان العراقية فإن 260 متظاهراً قتلوا واصيب 12ألفا آخرين بجروح خلال الاحتجاجات.