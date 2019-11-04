تركي آل الشيخ يتابع تحركاته عبر السوار الالكتروني.. لواء سعودي يكشف تفاصيل خطابات أرسلها ابن نايف لـ”ابن سلمان” ورفضها كلها

كشف لواء سعودي، تفاصيل عدة خطابات أرسلها، الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي السابق، إلى ولي العهد الحالي محمد بن سلمان، من أجل السماح له بالسفر إلى الخارج، لكنها كلها قوبلت بالرفض من قبل الاخير.

وقال حساب “لواء ومرافق شخصي”، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن محمد بن سلمان رفضت كل المخاطبات التي أرسلها بن نايف له شخصياً، مرجعاً السبب إلى أن خروج شخص مثل ابن نايف خارج السعودية، يعتبر بمثابة زلزال لابن سلمان وذلك بسبب علاقات ابن نايف الجيدة مع رؤساء وزعماء دول ومسؤولين كبار.

إضافة إلى ما سبق قال اللواء السعودي.. إن تحركات ابن نايف خارجياً تعتبر أقوى (100) مرة من الداخل.

قدم محمد بن نايف عدة خطابات لابن سلمان للسفر الى الخارج

وكالعاده تم رفض طلبه

لان خروج شخص مثل محمد بن نايف الى الخارج يعتبر بمثابة زلزال لابن سلمان وذالك بسبب علاقات ابن نايف الجيده مع رئساء وزعماء دول ومسؤالين كبار

وتعتبر تحركات ابن نايف خارجيا اقوى بي 100 مره من الداخل — لواء -ومرافق شخصي (@Generall_1950) November 3, 2019

وأشار المرافق الشخصي الذي لفت كذلك إلى اطلاعه على كل ما يجري في الدائرة الضيقة لـ”محمد بن سلمان”، إلى أن ابن سلمان وضع حراسة مشددة على ابن نايف أكثر من حراسة الملك سلمان بن عبدالعزيز نفسه، وفوق هذا كله- حسب قوله- هناك سوار إلكتروني في قدم ابن نايف يرصد تحركاته.

وتابع قائلاً :” رغم أن تحركات ابن نايف محدودة ومجدوله مسبقاً، يجب الموافقة عليها من قبل تركي آل الشيخ رئيس ما يعرف بهيئة الترفيه السعودية والمستشار السابق لـ”ابن سلمان”، مستغرباً ما يجري مع ابن نايف من قبل الدائرة الضيقة لابن سلمان.

لذالك ابن نايف عليه حراسه مشدده اكثر من حراسة الملك نفسه

وفوق الحراسه المشدده اسواره في القدم

بلاضافه الى ان تحركات ابن نايف تكون مجدوله مسبقا

ويجب الموافقه عليها من قبل تركي ال الشيخ

يالله مين يصدق.؟؟الي يحصل لابن نايف

بلامس يسيطر على كل شي

واليوم هو تحت امر شخص تافه مثل تركي — لواء -ومرافق شخصي (@Generall_1950) November 3, 2019

وفي سياق آخر تطرق اللواء السعودي إلى مسألة اختفاء بعض النشطاء وغيرهم، قائلاً ” هذا ليس اختفاء”، ولكن ما أسماهم “الانجاس كلاب ابن سلمان” يستخدمون سياسة النفس الطويل بمعنى يضعون الشخص في السجن لكن يحرمونه من اي تواصل خارجي الى بعد توقيع على اوراق واذا وقع يتواصل مع اهله واحبابه والاغلب منهم لا يوقعون “.

كثير من الاخوه يسالون عن الاخفاء لبعض الناشطين وغيرهم

هو ليس اخفاء

لاكن الانجاس كلاب ابن سلمان يستخدمون سياسة النفس الطويل

بمعنى يضعون الشخص في السجن لاكن يحرمونه من اي تواصل خارجي

الى بعد توقيع على اوراق

واذا وقع يتواصل مع اهله واحبابه

والاغلب منهم لايوقعون

فك الله اسرهم — لواء -ومرافق شخصي (@Generall_1950) November 3, 2019

وظهر ابن نايف مؤخراً في عزاء اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان، وذلك في ظهور نادر للامير المعزول، حيث مازال تحت الإقامة الجبرية التي فرضها عليه بن سلمان، وما زال يحمل في قدمة سوارا إلكترونيا عند تحركه خارج مقر إقامته الجبرية.

وقالت صحيفة “سبق” المحلية، إن “بن نايف” زار أسرة اللواء “بداح بن عبدالله الفغم”، لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء “عبدالعزيز”.

وظهر “بن نايف” في مقاطع فيديو متداولة، وهو يقدم واجب العزاء لعائلة “الفغم”، حيث عدد مناقب الحارس الشخصي، وتفاعل معه الحضور بالترحم عليه.