“يحقّقون معه حول قطر”.. معلومات صادمة للغاية عن اخفاء وتعذيب شاب عُماني في سجون الإمارات

كشف الناشط الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل معلومات صادمة عن الشاب العُماني عبدالله الشامسي المعتقل في سجون الإمارات منذ أكثر من عام.

وقال “الطويل” في سلسلة تغريداتٍ تابعتها “وطن” إن الشاب عبدالله الشامسي من أب عُماني وأم اماراتية حيث يقيمون في الإمارات وخرج بتاريخ 18/8/2018 من منزله ولم يعد.

وأضاف أنّ الأهل بحثوا عنه وقدموا “بلاغ تغيب” في مركز الشرطة، ولم يحصلوا على أي معلومات وبقي على هذا الحال لمدة شهر كامل دون معرفة طبيعة تغيبه.

1- الشاب #عبدالله_الشامسي من أب عُماني وأم #اماراتية حيث يقيمون في الإمارات، بتاريخ 18/8/2018 خرج عبدالله من منزله ولم يعد، بحث الأهل عنه وقدموا بلاغاً في مركز الشرطة "بلاغ تغيب"، ولم يحصلوا على أي معلومات وبقي على هذا الحال لمدة شهر كامل دون معرفة طبيعة تغيبه! — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) November 2, 2019

وتابع الناشط الحقوقي كاشفاً أنّه بعد شهر كامل من تغيب عبدالله الشامسي وفي ظل رفض الجهاز الأمني تقديم أي معلومات بخصوصه ، تفاجأ أهل المعتقل بمداهمة الأمن لمنزلهم وتفتيشه بالكامل، حيث صادروا هاتف نقّال ولاب توب، وحينها علم الأهل بأن ابنهم معتقل عند أمن الدولة الإماراتي ورفض الأمن اعطاءهم أي معلومات.

2- بعد شهر كامل من تغيب #عبدالله_الشامسي وفي ظل رفض الجهاز الأمني تقديم أي معلومات بخصوص عبدالله، تفاجئ أهل المعتقل بمداهمة الأمن لمنزلهم وتفتيشه بالكامل، حيث صادروا هاتف نقّال ولاب توب ..

حينها علم الأهل بأن عبدالله معتقل عند #أمن_الدولة الإماراتي ورفض الأمن اعطائهم أي معلومات — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) November 2, 2019

وقال “الطويل” إن ذوي المعتقل عبدالله الشامسي سعوا من أجل معرفة أسباب اعتقاله، إلا أن النيابة العامة أبلغتهم بأن القضية طرفهم ورفضوا التعاون مع الأهل ومنعوهم من زيارة ابنهم بحجة أنه مازال في التحقيق .

3- سعى ذوي المعتقل #عبدالله_الشامسي من أجل معرفة أسباب اعتقاله، إلا أن النيابة أبلغتهم بأن القضية طرفهم ورفضوا التعاون مع الأهل ومنعوهم من زيارة ابنهم بحجة أنه مازال في التحقيق .. — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) November 2, 2019

وذكر أنّ الأهل علموا بعد ذلك أن ابنهم أخفي قسرياً لمدة خمسة أشهر كاملة ثم نقل إلى سجن “الوثبة” الصحراوي حيث منع الأهل خلالها من التواصل مع ابنهم أو معرفة أي تفاصيل عن ظروف اعتقاله كما رفض التعاون مع محامٍ .

4- علم الأهل بعدها بأن ابنهم أخفي قسريا لمدة #خمسة_أشهر كاملة ثم نقل إلى سجن #الوثبة الصحراوي حيث منع الأهل خلالها من التواصل مع ابنهم أو معرفة أي تفاصيل عن ظروف اعتقاله كما رفض التعاون مع محامي .. — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) November 2, 2019

وأشار إلى انّه سمح للأهل بزيارة “عبدالله” عندما نقل الى سجن الوثبة، حيث أفاد لذويه أن التحقيق معه يدور حول قطر وتحديداً “الوثيقة المفبركة” التي نشرتها صحيفة “البيان” الإماراتية دون تقديم تفاصيل أخرى”.

5- سمع للأهل بزيارة #عبدالله عندما نقل الى سجن #الوثبة حيث أفاد عبدالله لذويه بأن التحقيق معه يدور حول #قطر وتحديداً #الوثيقة_المفبركة التي نشرتها صحيفة #البيان_الإماراتية دون تقديم تفاصيل أخرى ..! — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) November 2, 2019

وأكد الناشط الحقوقي الإماراتي أنه لم تقدم بحقّ عبدالله الشامسي لائحة اتهام منذ تاريخ اعتقاله وحتى يومنا هذا وهو معتقل ادراياً ولم يقدم للمحاكمة منذ تاريخه رغم جهود الأهل والمحامي من أجل عرضه للمحاكمة ليحصل على حكم ان كان مذنباً أو أن يحصل على براءة ان كان بريئاً وهذا لم يحصل.

6- #عبدالله_الشامسي لم تقدم بحقه لائحة اتهام منذ تاريخ اعتقاله وحتى يومنا هذا وهو معتقل ادراياً ولم يقدم للمحاكمة منذ تاريخه رغم جهود الأهل والمحامي من أجل عرضه للمحاكمة ليحصل على حكم ان كان مذنباً أو أن يحصل على براءة ان كان بريئاً وهذا لم يحصل — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) November 2, 2019

وعن تفاصيل مرض عبدالله الشامسي، قال “الطويل”: “بعد اخفائه قسرياً لمدة 5 أشهر وعند نقله لسجن الوثبة تعرض عبدالله الشامسي لنوبات اضطراب [مرض نفسي] حاول عندها الإنتحار فنقل على مستشفى خليفة الطبي وبقي لعدة أسابيع داخل المستشفى وحصل الأهل على تقارير طبية تفيد بتدهور حالته الصحية”.

7- #تفاصيل_مرضه

بعد اخفائه قسرياً لمدة 5 أشهر وعند نقله لسجن الوثبة تعرض #عبدالله_الشامسي لنوبات اضطراب "مرض نفسي " حاول عندها #الإنتحار فنقل على مستشفى #خليفة_الطبي وبقي لعدة أسابيع داخل المستشفى وحصل الأهل على تقارير طبية تفيد بتدهور حالته الصحية وسأرفقها لاحقاً .. — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) November 2, 2019

و بعد استقرار صحته نفسياً أعيد “الشامسي” لسجن الوثبة وبعدها تدهورت صحته مرة أخرى ليكون اشتباه بمرض خبيث فنقل على اثرها لمستشفى “المفرق” والذي أهملت فيه المعتقلة علياء عبدالنور طبيا حتى توفيت. وتم عمل صور بـ”عبدالله” على اثرها تم استئصال أحد كليتيه وهو الآن يصارع الحياة بكلية واحدة .

8- بعد استقرار صحته نفسياً أعيد لسجن الوثبة وبعدها تدهورت صحته مرة أخرى ليكون اشتباه بمرض خبيث فنقل على اثرها لمستفى #المفرق والذي أهلملت فيه المعتقلة #علياء_عبدالنور طبيا حتى توفاها الله.. وتم عمل صور له على اثرها تم استئصال أحد كليتيه وهو الآن يصارع الحياة بكلية واحدة .. — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) November 2, 2019

ولفت الناشط الحقوقي الاماراتي إلى انّ المعتقل عبدالله الشامسي كان ممنوعاً من الزيارة والإتصال لمدة خمسة أشهر “فترة الإخفاء القسري” وبعدها كما ذكر سابقا سمح لعائلته بزيارته ولكن جاءهم منع آخر منذ قرابة ثلاثة أشهر حيث منعوا من الزيارة والإتصال حتى يومنا هذا .

9- كان المعتقل #عبدالله_الشامسي ممنوعاً من الزيارة والإتصال لمدة خمسة أشهر " فترة الإخفاء القسري " وبعدها كما ذكرت سابقا سمح لعائلته بزيارته ولكن جاءهم منع آخر منذ قرابة #الثلاثة_أشهر حيث منعوا من الزيارة والإتصال حتى يومنا هذا .. — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) November 2, 2019

ولا تزال والدة الشاب العُماني عبدالله الشامسي من خلال حسابٍ دشّنته على “تويتر” تناشد للتدخل من أجل الإفراج عنه، مؤكدةً أنّه يعاني ظروفاً صحية صعبة.

اقرأ أيضاً: عانى من ورم خبيث واستُئصلت إحدى كليتيه.. غضب بعد الكشف عن اعتقال شاب عُماني في سجون الإمارات منذ أكثر من عام بلا تهمة