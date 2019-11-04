بشرى للباحثين عن عمل في سلطنة عمان

في بشرى للباحثين عن عمل بسلطنة عمان مع قرب التشغيل الفعلي للمركز الوطني للتشغيل في بداية 2020، أُعلن عن توقيع 4 اتفاقيات لتوفير أكثر من 1500 فرصة توظيف وتدريب للعمانيين.



وقال المركز الوطني للتشغيل: “ستتكامل جهود شركة تنمية نفط عمان مع المركز ووزارة القوى العاملة ومركز عمان للخدمات اللوجستية وشركة دليل للنفط وشركة بيكر هيوز لتوفير هذه الفرص”.



وأضاف المركز ان المؤسسات الموقعة ستدعم توفير فرص التوظيف بدوام كامل للمتدربين في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والهندسة بالاضافة الى مجموعة اخرى من المهن الفنية.

🇴🇲 | المركز الوطني للتشغيل



◽️ تمهيدا لبدء عمليات المركز الوطني للتشغيل في بداية 2020..



◽️ توقيع 4 اتفاقيات لتوفير أكثر من 1500 فرصة توظيف وتدريب للعمانيين.



🔹 بشرى للباحثين عن عمل مع قرب التشغيل الفعلي للمركز الوطني للتشغيل😍🇴🇲 pic.twitter.com/r2TK6BeKgY — اقتصاد السلطنة (@Oman_economy) November 3, 2019

جدير بالذّكر أنّ الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان، قال الأحد بعد فوزه في انتخابات رئاسة المجلس، إنّ القضية الأولى للمجلس هي قضية الباحثين عن عمل.

وأضاف أن على اعضاء المجلس التركيز على هذا الملف -الباحثون عن عمل-، وهو من القضايا الاساسية، واصفاً إياها بأنها “قضية أمن وطني”.