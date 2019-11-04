شاهد| انجي خوري أخذت راحتها في “التعري” بالإمارات .. كشفت لمتابعيها عن صدرها!

يبدو أنّ الفنانة السورية انجي خوري وجدت في دولة الامارات التي وصلت مؤخراً إثر قرار ترحيلها من لبنان، كامل حريتها للتعري ونشر الفيديوهات الساخنة؛ نظراً لأنّ أحداً لن يُحاسبها هناك.

ونشرت إنجي خوري فيديو أثار غضب روّاد مواقع التواصل، حيث ظهرت وهي تقوم بالكشف عن صدرها بطريقةٍ “مثيرة”.

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ووصلت إنجي خوري الى دولة الامارات قبل يومين بعد قرار ترحيلها من لبنان.

وسارعت “خوري” فور وصولها الإمارات الى نشر مشاهد مصورة لها على مواقع التواصل.

ويبدو أنها أول ما توجهت اليه في دبي، هو أحد النوادي الليلية التي تشتهر المدينة بكثرتها.

وتظهر إنجي خوري في أحد الفيديوهات وهي تؤدي وصلات رقص بملابس فاضحة داخل أحد النوادي الليلة في دبي.

وفي فيديو آخر، ظهر إنجي خوري وهي تستعرض قوامها أمام برج خليفة.

كما نشرت عدة مقاطع لاحتفالها بـ “الهالويين” في دبي.

وانتشرت فيديوهات لـ “إنجي خوري” مؤخراً، تعمدت خلال أحدها إظهار أجزاء كثيرة من جسدها لإثارة المتابعين، بخلاف واقعة التحرش بها في تظاهرات لبنان.

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واتهمت إنجي خوري الفنانة اللبنانية “قمر” باختطافها وتهديدها بالقتل؛ على إثرها رفعت قمر ضدها ٦ قضايا في المحاكم اللبنانية.

لكنّ قمر نفت علاقتها بترحيل إنجي خوري من لبنان.