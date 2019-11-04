امير قطر يوجّه رسائل قوية لدول الحصار بعد 3 سنوات على فشلهم .. ويكشف كيف تهاوى الحصار

وجّه أمير دول قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمةٍ له أمام مجلس الشورى القطري صباح الثلاثاء، رسالةً قوية لدول الحصار، أكّد فيها أنّ قطر تخطّت آثار الحصار السلبية وتمضي قدما في تحقيق رؤية قطر 2030، وحصول تقدم ملحوظ في الوضع الاقتصادي في قطر رغم الحصار المفروض.

وقال الشيخ تميم إنّ الحصار الجائر المفروض على دولة قطر يستمر للسنة الثالثة على التوالي رغم تهاوي كل الإدعاءات التي صيغت لتبريره.

وأكد الأمير أن الفضل في نجاح قطر يعود لاحتواء معظم آثار الحصار السلبية الى النهج الهادئ والحازم في إدارة الأزمة وكشف كافة الحقائق المتعلقة بها الى العالم، وتمسك القطريين باستقلالية قرارهم السياسي في مواجهة محاولة فرض الوصاية عليهم، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول “الصديقة والحليفة”.

سمو أمير البلاد المفدى : للسنة الثالثة على التوالي يستمر الحصار الجائر المفروض على دولة قطر رغم تهاوي كل الإدعاءات التي صيغت لتبريره #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/HxMSwnXtnp — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وأضاف الأمير تميم: “منذ بدء الأزمة أعربنا عن استعدادنا للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربع: الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، عدم الإملاء في السياسة الخارجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.



وأشاد بوقفة الشعب القطري دفاعاً عن سيادة وطنه ومبادئه؛ لأنّه يدرك أن التفريط باستقلالية القرار يقود الى التفريط بالوطن نفسه وثرواته ومقدراته.

سمو أمير البلاد المفدى : منذ بدء الأزمة أعربنا عن استعدادنا للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربع " الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، عدم الإملاء في السياسة الخارجية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية" #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/rABH2uh3to — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وتابع الشيخ تميم: “لقد ذكرت في كلمتي أمام مجلس الشورى بعد الحصار الجائر الذي فرض علينا أن هذا الحصار سيعزز من صمودنا وسيدفعنا إلى التعامل أفضل مع الأوضاع الجديدة التي نجمت عنه وهذا ما حصل فعلاً”.

سمو أمير البلاد المفدى : لقد ذكرت في كلمتي أمام مجلس الشورى بعد الحصار الجائر الذي فرض علينا أن هذا الحصار سيعزز من صمودنا وسيدفعنا إلى التعامل أفضل مع الأوضاع الجديدة التي نجمت عنه وهذا ما حصل فعلاً#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/Ol8a1p0wv4 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وقال الأمير: “مضت مسيرتنا الوطنية بخطوات واثقة في تنفيذ البرامج التنموية على النحو المرسوم لها”.

سمو أمير البلاد المفدى : مضت مسيرتنا الوطنية بخطوات واثقة في تنفيذ البرامج التنموية على النحو المرسوم لها#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/Y9QamJlyzj — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وأضاف أنّ تقدما ملحوظا حصل في الوضع الاقتصادي بقطر رغم الحصار المفروض، مشيراً إلى أنّ العجز الكبير في موازنة العام الماضي في قطر تحول إلى فائض هذا العام.

سمو أمير البلاد المفدى : نتيجة لجهود خفض النفقات مع زيادة الكفاءة، تحول العجز الكبير في الموازنة العامة 2017 إلى فائض #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/wBAdpw0iox — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وأشار الى أنه صدر في بداية هذا العام قانون هام يهدف إلى إعادة تنظيم الاستثمارات الأجنبية في النشاط الاقتصادي بتقديم التسهيلات والحوافز لها ويجب أن يدخل تبسيط الإجراءات البيروقراطية ضمن ذلك .

سمو أمير البلاد المفدى : صدر في بداية هذا العام قانون هام يهدف إلى إعادة تنظيم الاستثمارات الأجنبية في النشاط الاقتصادي بتقديم التسهيلات والحوافز لها ويجب أن يدخل تبسيط الإجراءات البيروقراطية ضمن ذلك .#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/PAKBTwwmoD — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وأكد على “حماية ما حققته الصناعة المحلية من إنتاج وطني مع مراقبة جودته وتحسينها في الوقت ذاته”. مضيفاً:” “أننا في سبيلنا إلى إصدار قوانين أخرى بشأن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”.

سمو أمير البلاد المفدى : علينا حماية ما حققته الصناعة المحلية من إنتاج وطني مع مراقبة جودته وتحسينها في الوقت ذاته، كما أننا في سبيلنا إلى إصدار قوانين أخرى بشأن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/6Xyk0QIMmf — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وكشف الأمير تميم: “تمكنا من استرجاع احتياطات الدولة وإيصالها إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الحصار، كما حافظ الريال القطري على استقراره وقيمته بالرغم من المحاولات المتعددة والممنهجة للتسبب بانهياره “.

سمو أمير البلاد المفدى : تمكنا من استرجاع احتياطات الدولة وإيصالها إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الحصار، كما حافظ الريال القطري على استقراره وقيمته بالرغم من المحاولات المتعددة والممنهجة للتسبب بانهياره #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/HzJynoPBvT — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وقال إن العام الماضي وهذا العام شهدا تطوراً في قطاع الطاقة سيعزز من متانة الإقتصاد القطري ومن مكانة قطر في سوق الغاز الطبيعي العالمي، ونحن على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة نوعية وكمية في إنتاج الغاز المسال وتصديره .

سمو أمير البلاد المفدى : شهد العام الماضي وهذا العام تطوراً في قطاع الطاقة سيعزز من متانة الإقتصاد القطري ومن مكانة قطر في سوق الغاز الطبيعي العالمي، ونحن على الطريق الصحيح

لتحقيق قفزة نوعية وكمية في إنتاج الغاز المسال وتصديره #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/rjafUSDHQP — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وشدد على أنّ الطاقة ستظل مورداً رئيسياً للثروة في قطر ومصدراً لتمويل المشاريع الإنمائية وسوف نبقى ملتزمين بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة .

سمو أمير البلاد المفدى : ستظل الطاقة مورداً رئيسياً للثروة في قطر ومصدراً لتمويل المشاريع الإنمائية وسوف نبقى ملتزمين بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/o91VrNu5tZ — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وأضاف: “الجهد المبذول والإنجازات واضحة في مجال البنية التحتية سواءً على مستوى الطرق والجسور والأنفاق أو على مستوى الحدائق العامة والمظهر العام لمدننا “.

سمو أمير البلاد المفدى : الجهد المبذول والإنجازات واضحة في مجال البنية التحتية سواءً على مستوى الطرق والجسور والأنفاق أو على مستوى الحدائق العامة والمظهر العام لمدننا #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/1pXcrgYeRo — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وذكر أن القطاع الخاص ساهم في مشاريع كبرى بلغ حجمها 27 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، ويفترض أن تعمل الدولة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذه المشاريع في المستقبل.

سمو أمير البلاد المفدى : ساهم القطاع الخاص في مشاريع كبرى بلغ حجمها 27 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، ويفترض أن تعمل الدولة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذه المشاريع في المستقبل#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/e3RgV8QthA — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وأكد على أنه” لا يمكن إنجاز النهضة وإيصال وطننا إلى مصاف الدول المتقدمة إذا لم نولي الإنسان جل اهتمامنا فهو عماد أي نهضة “.

سمو أمير البلاد المفدى : لا يمكن إنجاز النهضة وإيصال وطننا إلى مصاف الدول المتقدمة إذا لم نولي الإنسان جل اهتمامنا فهو عماد أي نهضة #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/dA2bs6tNYL — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وقال: “بالرغم من الحصار الجائر المفروض على بلدنا إلا أن الموقف الصحيح والسلوك المسؤول عزز مكانة دولة قطر ورسخ دورها كشريك فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية”.

سمو أمير البلاد المفدى : بالرغم من الحصار الجائر المفروض على بلدنا إلا أن الموقف الصحيح والسلوك المسؤول عزز مكانة دولة قطر ورسخ دورها كشريك فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/Ac8HaLgoHG — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وقال: “نشعر بالرضى والسعادة لقدرة الدولة على توفير خدمات ومستوى معيشي لائق، ولكن لا يمكننا بناء الإنسان إذا تكرس نمطاً من الشعور بالاستحقاق وتوقعات لا تنتهي من الدولة دون إحساس عميق بواجب المواطن تجاه المجتمع والوطن”

سمو أمير البلاد المفدى : نشعر بالرضى والسعادة لقدرة الدولة على توفير خدمات ومستوى معيشي لائق، ولكن لا يمكننا بناء الإنسان إذا تكرس نمطاً من الشعور بالاستحقاق وتوقعات لا تنتهي من الدولة دون إحساس عميق بواجب المواطن تجاه المجتمع والوطن#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/FQtyOMNREd — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

ولفت الى أن “المواطنة تشمل حقوق وليس استحقاقات وهي ليست حقوق فقط بل أيضا مسؤوليات وواجبات وأولها العمل بإخلاص وإتقان كلٌ في موقعه فكل موقع مهم”.

سمو أمير البلاد المفدى : المواطنة تشمل حقوق وليس استحقاقات وهي ليست حقوق فقط بل أيضا مسؤوليات وواجبات وأولها العمل بإخلاص وإتقان كلٌ في موقعه فكل موقع مهم #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/GM2Fzw10Wn — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وعن مسؤوليات المواطنة، قال الأمير تميم إنها “تتطلب تقدير من كد في بناء هذا الوطن بما في ذلك أخواننا المقيمون، وأخواننا المقيمون معنا في قطر ليس هنا بمنة بل بفضل عملهم الذي لا يمكننا الاستغناء عنه ومساهمتم المقدرة في بناء هذا البلد”.

سمو أمير البلاد المفدى : مسؤوليات المواطنة تتطلب تقدير من كد في بناء هذا الوطن بما في ذلك أخواننا المقيمون، وأخواننا المقيمون معنا في قطر ليس هنا بمنة بل بفضل عملهم الذي لا يمكننا الاستغناء عنه ومساهمتم المقدرة في بناء هذا البلد#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/vRtMWz7HKz — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وأوضح أن المنطقتة الخليجية تشهد أحداثاً متسارعة وتطورات بالغة الدقة والخطورة تهدد أمن واستقرار المنطقة، مما يستوجب على دولنا والمجتمع الدولي مضاعفة الجهود لوقف التدهور واعتماد الحوار أسلوباً لحل الخلافات .

سمو أمير البلاد المفدى : تشهد منطقتنا الخليجية أحداثاً متسارعة وتطورات بالغة الدقة والخطورة تهدد أمن واستقرار المنطقة، مما يستوجب على دولنا والمجتمع الدولي مضاعفة الجهود لوقف التدهور واعتماد الحوار أسلوباً لحل الخلافات #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/zjTqUPGCJd — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وقال: “بدأت دول شقيقة تدرك صحة موقفنا من عدم وجود مصلحة لدول مجلس التعاون في توتير الأوضاع “.

سمو أمير البلاد المفدى : بدأت دول شقيقة تدرك صحة موقفنا من عدم وجود مصلحة لدول مجلس التعاون في توتير الأوضاع #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/9HNSo82K32 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 5, 2019

وقال إنه بالرغم من الحصار الجائر المفروض على قطر إلا أن الموقف الصحيح والسلوك المسؤول عزز مكانة دولة قطر ورسخ دورها كشريك فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية .