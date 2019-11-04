“التائهون في الأرض” لا يتوقفون عن السطو على تراث سلطنة عمان .. هذه المرّة هدفهم الخنجر العماني!

من جديد، سطَت الإمارات على التراث الثقافي لسلطنة عُمان في محاولة بائسةٍ منها لاثبات وجود تاريخ لها.

هذه المرة نشرت صفحات إماراتية صورا للخنجر العُماني المعروف، وعرفته باسم “الخنجر الإماراتي” معددة صفاته وطريقة صنعه وكأن الإمارات حديثة النشأة التي كانت تتبع سلطنة عُمان في الأصل هي من اخترعت هذا الخنجر.



وتدعي الحسابات الاماراتية التي تناقلت “بوستر” تعريفي بالخنجر أنه في عام 1904 ظهرت اقدم صورة للخنجر تعود للشيخ زايد الأول. وعام 1937 ظهر اقدم فيديو للخنجر يعود للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم.

الحقوا يا أهل عمان ، الإماراتيين سرقوا خنجركم . pic.twitter.com/09QhOew6uG — المغرد الشرعي (@hunaishessa) November 4, 2019

وأثارت هذه البجاحة الإماراتية المتكررة والتي سبقها تعمد تغيير اسم بحر عُمان لـ”بحر الساحل الشرقي” في وسائل إعلام الإمارات، موجة غضب واسعة بين العُمانيين الذين رفضوا انتهاك عيال زايد لتراثهم والسطو عليه.

الأماراتين عندهم عصى الخيزران كيف تحولت وأصبحت خنجر 😂 صحيح أنه زمن العجايب والتحولات الجذرية 😅 — lolo (@lolo00527041) November 4, 2019

لصوص طبيعي الي ماعنده حضارة يتسول حضارات غيره…هم خنجر في قلب الأمة الإسلامية بخبثهم وشرورهم — 🇩🇿🇵🇸 Numydia (@Merym16091993) November 4, 2019

تاريخيا الخنجر لأهل اليمن وأهل عمان وبعض قبائل جنوب السعودية ،

أما أهل ساحل عمان فثقافتهم الخيزران فقط ولايلبسون الخنجر ،

يحاولون أن يسرقون ثقافة غيرهم ، pic.twitter.com/4jHAUuYzWT — سلطان العلي المعاضيد (@SULTAN66555105) November 4, 2019

ويعتبر الخنجر العماني من الموروثات الجميلة ذات النقوش والتصاميم الرائعة التي برع فيها العمانيون، وهو الشعار الذي يميز الرجل العماني، حيث أن مشهد العماني بزيه التقليدي هو أول ما يلفت النظر لزائر عمان.



وللخنجر في حياة العماني مكانة خاصة، فهو رمز للانتماء والرجولة والشهامة والتقاليد الأصيلة، ولا يكتمل الزي العماني التقليدي إلا بالخنجر المشدود إلى وسط الرجل بحزام من نوع خاص مزخرف بالفضة.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تسطو فيها الإمارات على التراث العماني .

يشار إلى أنه قبل أيام تداول النشطاء فيديو لخبيرة أرصاد ظهرت على قناة الإمارات التابعة للدولة ببرنامج عن الطقس، حيث كانت تتحدث عن حالة الإعصار كيار وآثاره وهمت أن تنطق بمسمى “بحر عمان” أثناء حديثها عن اتجاه الإعصار لكنها سرعان ما تذكرت التعليمات على ما يبدو وصححت إلى “بحر الساحل الشرقي”.

ارادت أن تقول #بحر_عُمان لكن تذكرت التعليمات التي امرت بها فقالت (بحر الساحل الشرقي)

وعندما حدثت التفجيرات لناقلات النفط وسائل إعلامهم أول من هاجم السلطنة ولم تقل (بحر الساحل الشرقي) قالت التفجيرات حدثت المياه العُمانية في #بحر_عُمان

ويأتي أحدهم ويقول (نحن عيال عم وحبايب) pic.twitter.com/m6ccjtbpRU — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) October 31, 2019

وتتعمد الإمارات حاليا اتباع سياسة خبيثة ضد سلطنة عُمان، تتمثل في تشويه صورتها وشيطنتها عبر أذرعها الإعلامية وفق حزمة مزاعم وأكاذيب لا تستند لأي دليل كان أبرزها الاتهام الموجه للسلطنة بدعم الحوثيين في اليمن وتسهيل تهريب السلاح لهم.

ويأتي موقف الإمارات العدائي ضد عُمان بسبب موقف السلطنة المحايد من حرب اليمن ورفضها حصار قطر .