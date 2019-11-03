الأمن السعودي يضبط مصنعا للخمور في الرياض تديره امرأة
الأمن السعودي يضبط مصنعا للخمور في الرياض تديره امرأة
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فيديو| ستصدمون مما كانت تقوم به هذه المرأة بعد اقتحام الأمن السعودي منزلها في الرياض!

كتب وطن
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مع حالة الانفتاح الآخذة بالإتساع يوماً بعد آخر في إذ تفاجئنا مقاطع الفيديو المتداولة بأمورٍ صادمة عن المملكة في ظلّ حكم ولي العهد محمد بن سلمان.

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في هذا الإطار، ضبط الأمن السعودي في العاصمة مصنعاً للخمور قال إنّ وافدة أسيوية تديره.

وانتشر فيديو يوثق لحظة إلقاء الجهات الأمنية القبض على السيدة، التي تم إحالتها التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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