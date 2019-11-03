فتاة كويتية تتقمص شخصية الجوكر
فتاة كويتية تتقمص شخصية الجوكر
Videoحياتنا

“شاهد” الجوكر في الرياض.. فتاة كويتية تثير غضب السعوديين بـ”فيديو” وهي تدخن السجائر

كتب خاص "وطن"
0

تسببت فتاة كويتية مقيمة في في موجة غضب واستياء واسعة على مواقع التواصل، عقب ظهورها في مقطع مصور تدخن السجائر وترقص وهي تتقمس شخصية “” السينمائية الشهيرة.

الشابة لؤلؤ عبد العزيز، والتي تبلغ 21 عامًا، فاجأت متابعيها على مواقع التواصل بالظهور بشخصية الجوكر، وهي تحمل سيجارًا وتتصرف مثل شخصية الفيلم، فيما وصفه ناشطون ظهور فاضح وغير مقبول في المحافظة.

من جانبها، صرحت “لؤلؤ” في تصريحات صحفية بأنها تأثرت بالفيلم منذ مشاهدته، لافتة إلى أن “الجوكر” كان يعاني من التنمر حتى انفجر في النهاية.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ابن سلمان “الغريق” جمع الأموال الكافية.. “أرامكو” تعلن رسميا…

الهدهد

تقرير استخباراتي سعودي رُفع إلى الديوان الملكي يكشف مفاجأة صادمة عن محمد بن سلمان

الهدهد

“شاهد” الحسناء ناتاليا تثير جدلاً واسعاً بعد فوزها بأول نزال للمصارعة…

الهدهد

بصحة تركي آل الشيخ.. “شاهد” الخمر الحلال في بلاد الحرمين…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.