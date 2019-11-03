“شاهد” السعودية التي يريدها تركي آل الشيخ .. شابان يمارسان الشذوذ علناً في سيارة!

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو قالوا إنّه من السعودية لشابين يمارسان الشذوذ، ما أثار ضجةً واسعة .
ويظهر في الفيديو مركبة “تويوتا شاص”، فيما كان شابان يقفان في حوضها بوضع مخل بالآداب، وهما يقومان باحتضان بعضهما البعض بطريقةٍ اعتبرها النشطاء فاضحة.
وأشار النشطاء إلى طفلاً صغيراً كان بداخل السيارة.لافتين إلى أنّ السيارة كانت تمرّ في شارع الملك فيصل في العاصمة الرياض.
ووصف المغرّدون فعل الشابين بأنه يندرج ضمن أفعال “اللواط”.حسب رأيهم
وبعد تداول الفيديو على نطاقٍ واسع، دشّن نشطاء “تويتر” هاشتاغ #نطالب_اعتقال_الشابين، وعبّروا عن غضبهم من التصرّف المخلّ الذي قاما به.
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