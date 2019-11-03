“شاهد” السعودية التي يريدها تركي آل الشيخ .. شابان يمارسان الشذوذ علناً في سيارة!

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو قالوا إنّه من السعودية لشابين يمارسان الشذوذ، ما أثار ضجةً واسعة .

ويظهر في الفيديو مركبة “تويوتا شاص”، فيما كان شابان يقفان في حوضها بوضع مخل بالآداب، وهما يقومان باحتضان بعضهما البعض بطريقةٍ اعتبرها النشطاء فاضحة.

وأشار النشطاء إلى طفلاً صغيراً كان بداخل السيارة.لافتين إلى أنّ السيارة كانت تمرّ في شارع الملك فيصل في العاصمة الرياض.

ووصف المغرّدون فعل الشابين بأنه يندرج ضمن أفعال “اللواط”.حسب رأيهم

#نطالب_اعتقال_الشابين

هاشتاق تم تداوله بعد انتشار فيديو لشابين في حوض سيارة بوضع مخل بالاداب والسيارة من الداخل بها طفل صغير



ومطالبات بالقبض عليهم pic.twitter.com/RG24V5LnkE — وش سالفة الهاشتاق!⁦🇸🇦⁩ (@abt_tag) November 3, 2019

وبعد تداول الفيديو على نطاقٍ واسع، دشّن نشطاء “تويتر” هاشتاغ #نطالب_اعتقال_الشابين، وعبّروا عن غضبهم من التصرّف المخلّ الذي قاما به.

شذوذ معلن ومعه تحدي وتحت حماية السلطة https://t.co/tdEQwMDCKL — مجتهد (@mujtahidd) November 3, 2019

يريدون نساءنا بلا نقاب

يريدون رجالنا بلا لحية



يريدون شبابنا بلا دين

يريدون فتياتنا بلا حياء



يريدون أحياءنا بلا مآذن

يريدون بيوتنا بلا قرآن



يريدون مجتمعاتنا بلا إسلام



يريدون ويريدون …



(يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم

والله متم نوره ولو كره الكافرون)#نطالب_اعتقال_الشابين — معالي الربراري (@Mrbrary) November 3, 2019

#نطالب_اعتقال_الشابين يجب تحقير وتصغير المشاهير الشواذ وتوضيح سلوكهم المخالف للأبناء حفظ لهم من الاقتداء والإعجاب بهم؛ ويلي ذلك صرفه من رفقة السوء. pic.twitter.com/pOMfDL0H2J — …… (@saer_0_O) November 3, 2019

https://twitter.com/mosleh___/status/1190959169014243330

#نطالب_اعتقال_الشابين

هل هؤلاء الشباب يرتجى منهم مستقبل مزهر للأمة الأسلامية ولرقي وطنهم

هل هؤلاء لديهم دين يردعهم؟

هل هؤلاء لديهم مراجل تردعهم؟

هل هؤلاء لديهم شرف ونخوة ؟

ياحيف على جيل يظهرلنا عينات هؤلاءالشواذ

أتمنى من #النيابة_العامة القبض على هؤلاء الشرذمة والتشهير ومعاقبتهم pic.twitter.com/pNwSKcy14V — عبيد الخالدي (@o_obeidk) November 3, 2019

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