صورة لـ3 أشخاص خلال انتخاب رئيس مجلس شورى سلطنة عمان أغضبت نائب الرئيس سابقاً

أبدى نائب رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان سابقاً الشيخ اسحاق بن سالم بن حمود السيابي استياءه من وجود عدد من الوافدين خلال عملهم بتقديم الدعم الفني لعملية انتخابات رئيس مجلس الشورى ونائبيه التي جرت صباح الأحد.

وتساءل “السيابي”: “أين أبناء بلادي من هذه الوظائف المهمة؟”.

ونشر “السيابي” صورةً تُظهر 3 وافدين يبدو أنهم يعملون كفنيين داخل مجلس الشورى خلال الانتخابات التي جرت صباحاً.

وعلّق نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً قائلاً: “كومار تأخرت في التواصل معك لكوني إنشغلت ببعض الظروف. ومنها وفاة احد اقاربي، والذي جاء فقده فاجِعة لي.وشُغلت ايضآ بمتابعة إنتخابات رئاسة مجلس الشورى التي خففت نتائجها الطيبة وشفافية العملية الإنتخابية آلامي قليلآ. لكني فُجعت مرة اخرى بمشاهدة رفاقك في قاعة المجلس يتواصلون معك !”.

#كومار تأخرت في التواصل معك لكوني إنشغلت ببعض الظروف.ومنها وفاة احد اقاربي،والذي جاء فقدِه فاجِعة لي.وشُغلت ايضآ بمتابعة إنتخابات رئاسة @ShuraCouncil_OM التي خففت نتائجها الطيبة وشفافية العملية الإنتخابية آلامي قليلآ.لكني فُجعت مرة اخرى بمشاهدة رفاقك في قاعة المجلس يتواصلون معك ! pic.twitter.com/lQ8BgVLux1 — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) November 3, 2019

وأضاف ساخراً: “كنت اظن إنهم يحاولون التواصل معي نيابة عنك لتقديم التعازي بمصابي الجلل، بالرغم من ذروة إنشغالهم داخل قاعة المجلس.فراقبت هاتفي كثيرآ لكنهم إلتزم الصمت المطبق ! فشككت بعدها بأنهم ربما مشغولون بتقديم الدعم الفني لعملية الإنتخابات ! اسألك كومار اين ابناء بلادي من هذه الوظائف المهمة؟”.

كنت اظن إنهم يحاولون التواصل معي نيابة عنك لتقديم التعازي بمصابي الجلل،بالرغم من ذروة إنشغالهم داخل قاعة المجلس.فراقبت هاتفي كثيرآ لكنهم إلتزم الصمت المطبق !



فشككت بعدها بأنهم ربما مشغولون بتقديم الدعم الفني لعملية الإنتخابات !

اسألك #كومار اين ابناء بلادي من هذه الوظائف المهمة؟ — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) November 3, 2019

والمقصود بإشارة الشيخ “السيابي” إلى “كومار” هو وافد يُدعى “فيكاس كومار” تقلد منصب مدير عام إدارة الأصول في الصندوق الاحتياطي في السلطنة، وتبيّن أنه حصل على ماجستير من معهد غير معترف به، في الوقت الذي يحرم فيه المواطنين من تولي المناصب العليا دون النظر إلى معيار الكفاءة.

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وصباح الأحد، انتخب أعضاء مجلس الشورى في سلطنة عمان، عضو المجلس خالد بن هلال المعولي ممثل ولاية وادي المعاول رئيسًا للمجلس للفترة التاسعة (٢٠١٩-٢٠٢٣م).

وحصل “المعولي” على سبعة وأربعين صوتاً، يليه المترشح يعقوب بن محمد الحارثي بأربعة عشر صوتاً بينما حصل هلال الصارمي على عشرة اصوات بيما حصل سليم بن علي الحكماني على 8 أصوات، وحسين بن سعيد كشوب على أربعة أصوات، ثم راشد بن احمد الشامسي تحصل على صوتين ويعقوب بن محمد الرحبي صوت واحد.

وترأس “المعولي” الفترة السابعة لمجلس الشورى (2011-2015)، والثامنة (2015-2019).

وسبق انتخاب رئيس المجلس، أنّ أدّى الأعضاء الجدد قسم اليمين خلال الجلسة الاستثنائية للشورى.

وظلت رئاسة مجلس الشورى بالتعيين المباشر عبر مرسوم سلطاني منذ عام 1991م حتى 2011م.

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