باكتساح كبير .. خالد بن هلال المعولي رئيساً لمجلس الشورى في سلطنة عمان للفترة الـ9

انتخب أعضاء مجلس الشورى في سلطنة عمان صباح الأحد، عضو المجلس خالد بن هلال المعولي ممثل ولاية وادي المعاول رئيسًا للمجلس للفترة التاسعة (٢٠١٩-٢٠٢٣م).

أصحاب السعادة أعضاء #مجلس_الشورى، ينتخبون سعادة خالد بن هلال المعولي

ممثل ولاية وادي المعاول رئيسًا للمجلس للفترة التاسعة(٢٠١٩-٢٠٢٣م).#الجلسة_الاستثنائية_للشورى pic.twitter.com/gVYvNayKpm — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_OM) November 3, 2019

وحصل “المعولي” على سبعة وأربعين صوتاً، يليه المترشح يعقوب بن محمد الحارثي بأربعة عشر صوتاً بينما حصل هلال الصارمي على عشرة اصوات بيما حصل سليم بن علي الحكماني على 8 أصوات، وحسين بن سعيد كشوب على أربعة أصوات، ثم راشد بن احمد الشامسي تحصل على صوتين ويعقوب بن محمد الرحبي صوت واحد.

وترأس “المعولي” الفترة السابعة لمجلس الشورى (2011-2015)، والثامنة (2015-2019).

وسبق انتخاب رئيس المجلس، أنّ أدّى الأعضاء الجدد قسم اليمين خلال الجلسة الاستثنائية للشورى.

جانب من أداء قسم اليمين من قبل أصحاب السعادة أعضاء #مجلس_الشورى، خلال #الجلسة_الاستثنائية_للشورى. pic.twitter.com/suNxaf2NNU — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_OM) November 3, 2019

وظلت رئاسة مجلس الشورى بالتعيين المباشر عبر مرسوم سلطاني منذ عام 1991م حتى 2011م.