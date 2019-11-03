الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى للفترة التاسعة
الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى للفترة التاسعة
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باكتساح كبير .. خالد بن هلال المعولي رئيساً لمجلس الشورى في سلطنة عمان للفترة الـ9

كتب وطن
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انتخب أعضاء في صباح الأحد، عضو المجلس ممثل ولاية وادي المعاول رئيسًا للمجلس للفترة التاسعة (٢٠١٩-٢٠٢٣م).

وحصل “المعولي” على سبعة وأربعين صوتاً، يليه المترشح يعقوب بن محمد الحارثي بأربعة عشر صوتاً بينما حصل هلال الصارمي على عشرة اصوات بيما حصل سليم بن علي الحكماني على 8 أصوات، وحسين بن سعيد كشوب على أربعة أصوات، ثم راشد بن احمد الشامسي تحصل على صوتين ويعقوب بن محمد الرحبي صوت واحد.

وترأس “المعولي” الفترة السابعة لمجلس الشورى (2011-2015)، والثامنة (2015-2019).

وسبق انتخاب رئيس المجلس، أنّ أدّى الأعضاء الجدد قسم اليمين خلال الجلسة الاستثنائية للشورى.

وظلت رئاسة مجلس الشورى بالتعيين المباشر عبر مرسوم سلطاني منذ عام 1991م حتى 2011م.

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