“شاهد” بعد فوزه الكاسح.. هذا ما قاله رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان عن قضية الباحثين عن عمل

قال الشيخ خالد بن هلال المعولي ممثل ولاية وادي المعاول، بعد فوزه برئاسة مجلس الشورى في سلطنة عمان الأحد، إنّه سيبذل وبقية الاعضاء في المجلس قصارى الجهد من أجل عمان ووضع أيديهم على الملفات التي هي بأمس الحاجة للإتفاق عليها من الجميع.

وأضاف أن أي شخص يتقدم للإنتخابات، عليه ان يبذل جهداً لإبراز ما يمكن ابرازه في الجزئية المتعلقة بحشد الجهود المبذولة للوصول الى الهدف، “ونحن كمتنافسين بذلنا جهدنا للوصول”، حامداً الله ان مكّنه من الفوز بالرئاسة.

وقال إنّ الجميع في المجلس يبج ان يعملوا متحدين لتلبية رغبات المواطنين.

وقال إن القضية الأولى للمجلس هي قضية الباحثين عن عمل. وأضاف أن على الاعضاء التركيز على هذا الملف، وهي من القضايا الاساسية، واصفاً إياها بأنها “قضية أمن وطني”.

وانتخب أعضاء مجلس الشورى في سلطنة عمان صباح الأحد، عضو المجلس خالد بن هلال المعولي ممثل ولاية وادي المعاول رئيسًا للمجلس للفترة التاسعة (٢٠١٩-٢٠٢٣م).

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وحصل “المعولي” على سبعة وأربعين صوتاً، يليه المترشح يعقوب بن محمد الحارثي بأربعة عشر صوتاً بينما حصل هلال الصارمي على عشرة اصوات بيما حصل سليم بن علي الحكماني على 8 أصوات، وحسين بن سعيد كشوب على أربعة أصوات، ثم راشد بن احمد الشامسي تحصل على صوتين ويعقوب بن محمد الرحبي صوت واحد.

وترأس “المعولي” الفترة السابعة لمجلس الشورى (2011-2015)، والثامنة (2015-2019).

وسبق انتخاب رئيس المجلس، أنّ أدّى الأعضاء الجدد قسم اليمين خلال الجلسة الاستثنائية للشورى.

وظلت رئاسة مجلس الشورى بالتعيين المباشر عبر مرسوم سلطاني منذ عام 1991م حتى 2011م.