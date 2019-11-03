شاهد” باكستانيون تظاهروا ضد الاحتلال الهندوسي فهتفوا: “لا اله الا الله السيسي عدو الله”!

مرة أخرى يعود هتاف “السيسي عدو الله” لتظاهرات أو تجمعات ثورية لكنه هذه المرة تخطى البلاد العربية لما هو أبعد، فبعد السودان والجزائر والمغرب وتونس، جاء الهتاف هذه المرة في تظاهرات الباكستانيين المنددة باحتلال إقليم كشمير من قبل الهندوس.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع، باكستانيون في إيطاليا، خرجوا للتظاهر ضد الإحتلال الهندوسي لإقليم كشمير، فهتفوا ضد رئيس الوزراء الهندوسي “لا إله الا الله مودي عدو الله”، وأيضاً هتفوا ضد السيسي “لا اله الا الله السيسي عدو الله”

باكستانيون في إيطاليا، خرجوا للتظاهر ضد الإحتلال الهندوسي لإقليم كشمير. فهتفوا ضد رئيس الوزراء الهندوسي، وأيضاً هتفوا ضد #السيسي (لا اله الا الله.. #السيسي_عدو_الله)



😂😂😂😂😂pic.twitter.com/IOzMr5EZOz — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 3, 2019

واعتبر مغردون الهتاف المتكرر دليلاً على حالة العداء عند شعوب عربية عديدة ضد النظام المصري والسيسي، خاصة الدول التي تدعم الربيع العربي.

ولم يكن حضور السيسي باحتجاجات اللبنانيين الأخيرة هو الأول له في تعبير الشارع العربي المعبر عن السخط منه ومن سياسته، فقد كان حاضراً في هتافات شهدتها المغرب والجزائر والسودان.

وخرجت الجماهير الغاضبة تدين السيسي بهتافات غاضبة، كان منها “لا إله إلا الله، السيسي عدو الله”، و”لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله”.

لكن لماذا يحضر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في مظاهرات الدول الأخرى؟ هذا سؤال بديهي طرحه مغردون على مواقع الإنترنت، وجاءت أجوبة عديدة، جميعها تؤكد عدم أحقية السيسي في حكم مصر، وأنه وراء الكثير من المشاكل التي تعاني منها المنطقة.