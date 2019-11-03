الفياغرا
الفياغرا
حياتنا

قُل “باي باي” للفياغرا .. هذا النبات الطبيعي الموجود في كلّ بيت يقوّي قدرتك الجنسية

كتب وطن
0

يلجأ الكثير من الرجال إلى المنشطات الجنسية وأشهرها الفياغرا خاصة مع التقدم في السن أو بعد الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر علي خصوبتهم.

وحسب موقع “boldsky” فإنّ الطازج من أفضل المحفزات الجنسية للرجال حيث أنه يحتوي على خصائص تساعد على زيادة الرغبة والقدرة الجنسية عند الرجال فضلا عن دوره فى تحسين الصحة العامة وعلاج العديد من الأمراض مما يعود بالنفع التي تحسن صحة الرجل وخصوبته.

وكشف الموقع أن أفضل طريقة لتناول الثوم بغرض زيادة الخصوبة عند الرجال هي الحرص على تناول 2 فص ثوم يوميا .

قد يعجبك ايضا
حياتنا

وداعاً للفياجرا والعقاقير الجنسية .. دراسة يونانية: البديل موجود في كلّ بيت .. تعرّف…

حياتنا

بعد مصر .. هذه أول دولة خليجية تدرس السماح بـ”الفياغرا النسائية”

حياتنا

“الفياغرا ولقاح الإنفلونزا” .. علماء يتوصلون لعلاج غريب لمرض السرطان!

حياتنا

تجنبوا هذه الأخطاء قبل العلاقة الحميمة!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.