“الكبيسي” يطالب أمير الكويت وقف محاولاته حل الأزمة الخليجية لهذين السببين

تمنّى الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الكبيسي أن يوقف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد محاولاته لحل الأزمة الخليجية، لسببين.



وأرجع “الكبيسي” السبب الأول إلى أنّ الشيخ صباح لا يتعامل مع رجال في دول الحصار لهم كلمة.



أمّا السبب الثاني –من وجهة نظر الكبيسي- فهو: ” أننا في قطر تأقلمنا مع الوضع ولا نريد الصلح مع دول الحصار”.

الود ودي أن يوقف سمو أمير الكويت محاولاته لحل الأزمة الخليجية لسببين 1. أنه لا يتعامل مع رجال في دول الحصار لهم كلمة. 2. أننا في قطر تأقلمنا مع الوضع ولا نريد الصلح مع دول الحصار — الدكتور محمد الكبيسي (@dralkubaisi_m) November 2, 2019

وأثنى الكبيسي على صمود أهل قطر في وجه الحصار قائلاً: “لله دركم يا أهل قطر من أجل مبادئكم وقفتم صفاً واحداً أمام من يعاديكم”.

لله دركم يا أهل قطر من أجل مبادئكم وقفتم صفاً واحداً أمام من يعاديكم — الدكتور محمد الكبيسي (@dralkubaisi_m) November 2, 2019

وأضاف: ” شعب دولة قطر مع الحصار أثبت أن معدنه صلب وقاسي”.

شعب دولة قطر مع الحصار أثبت أن معدنه صلب وقاسي — الدكتور محمد الكبيسي (@dralkubaisi_m) November 2, 2019

وتلعب الكويت، منذ اندلاع الأزمة الخليجية يوم 5 يونيو 2017، حينما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، التي اتهمتها بدعم الإرهاب والانحراف عن محيطها العربي، دور الوساطة لتسوية الخلافات بين الطرفين، إلا أن هذه الجهود لم تسفر حتى الآن عن حل القضية.

وأواخر الشهر الماضي، اعتبر أمير الكويت، في كلمة ألقاها في مجلس الأمة الكويتي أن استمرار الخلافات بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقبولا، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد تطورات غير مسبوقة.

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